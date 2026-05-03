شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرد که پروازهای خود به بغداد، بصره و اربیل در عراق را از دهم مه، بیستم اردیبهشت، به عنوان بخشی از بازسازی پروازهای خود در خاورمیانه، از سر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری قطر، این شرکت هواپیمایی گفت که از پنجشنبه آینده پرواز هواپیماهای ترابری به بغداد را نیز آغاز خواهد کرد و پشتیبانی بیشتری برای عملیات باربری هوایی فراهم خواهد کرد.

بیانیه شرکت هواپیمایی قطر پس از آن صادر شد که این شرکت خبر از سر گیری پروازهای روزانه خود به دبی، شارجه، منامه، دمشق و کوژیکود در هند، را منتشر کرده بود.

شرکت هواپیمایی قطر همچنین گفته است که برنامه‌های پرواز به بیش از ۱۵۰ مقصد در شش قاره را از ۱۶ ژوئن، ۲۶ خرداد، از سر خواهد گرفت.

با این همه، این شرکت اشاره کرد که برنامه‌های پرواز ممکن است بسته به شرایط عملیاتی، نظارتی، ایمنی عمومی یا سایر شرایط خارج از کنترل آن، تغییر کنند یا لغو شوند.