ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای به ساکنان ۱۱ منطقه در جنوب لبنان هشدار داد در پی «نقض آتشبس» از سوی حزبالله، ناگزیر به انجام عملیات علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی است.
در این بیانیه از غیرنظامیان در این مناطق خواسته شده است فورا منازل خود را ترک کنند.
ارتش اسرائیل افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تاسیسات حزبالله باقی بماند، جان خود را در معرض خطر قرار خواهد داد.
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد در پیشنهاد جدید تهران مهلتی یکماهه برای مذاکره بر سر توافقی تعیین شده است که هدف آن بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی آمریکا و خاتمه دائمی جنگ در ایران و لبنان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، مذاکرات هستهای تهران و واشینگتن به پس از این توافق اولیه موکول شده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، جمعی از ایرانیان مقیم مونترال شنبه ۱۲ اردیبهشت ضمن اجرای پرفورمنسی علیه اعدامهای جمهوری اسلامی و قطعی سراسری اینترنت در کشور، در حمایت از مردم ایران راهپیمایی کردند.
آنها با اعلام اینکه «ما صدای مردم ایران هستیم»، از دولتهای غربی خواستند «کار را تمام کنند».
دونالد ترامپ از بررسی پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد در صورت «رفتار نامناسب» تهران، گزینه ازسرگیری حملات نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
روزنامه هاآرتص گزارش داد با گذشت چهار هفته از آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن و عدم پیشرفت در مذاکرات، نارضایتی در کاخ سفید افزایش یافته و گزینه ازسرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دوباره در حال بررسی است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قصد دارد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت جلسه کابینه امنیتی را برگزار کند؛ نشستی که به گزارش رسانههای اسرائیلی، در سایه تشدید تنش با حکومت ایران و بنبست در مذاکرات غزه، اهمیت ویژهای یافته است.
روزنامه لوموند نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس بهشدت بر سر ادامه جنگ ایران دچار اختلاف شدهاند.
روزنامه نیویورکتایمز نوشت به نظر میرسد مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به بنبست رسیده است.
شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرد که پروازهای خود به بغداد، بصره و اربیل در عراق را از دهم مه، بیستم اردیبهشت، به عنوان بخشی از بازسازی پروازهای خود در خاورمیانه، از سر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری قطر، این شرکت هواپیمایی گفت که از پنجشنبه آینده پرواز هواپیماهای ترابری به بغداد را نیز آغاز خواهد کرد و پشتیبانی بیشتری برای عملیات باربری هوایی فراهم خواهد کرد.
بیانیه شرکت هواپیمایی قطر پس از آن صادر شد که این شرکت خبر از سر گیری پروازهای روزانه خود به دبی، شارجه، منامه، دمشق و کوژیکود در هند، را منتشر کرده بود.
شرکت هواپیمایی قطر همچنین گفته است که برنامههای پرواز به بیش از ۱۵۰ مقصد در شش قاره را از ۱۶ ژوئن، ۲۶ خرداد، از سر خواهد گرفت.
با این همه، این شرکت اشاره کرد که برنامههای پرواز ممکن است بسته به شرایط عملیاتی، نظارتی، ایمنی عمومی یا سایر شرایط خارج از کنترل آن، تغییر کنند یا لغو شوند.
رییس ستاد ارتش اسرائیل در روزهای اخیر با فرمانده سنتکام گفتوگو کرده است تا درباره سناریوهای احتمالی در قبال حکومت ایران هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش این کشور در حال آمادهسازی برای سناریوی حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی است؛ در حالی که ارزیابیها در تلآویو نشان میدهد شکست محاصره اقتصادی و دریایی در دستیابی به توافق، میتواند به اقدام نظامی منجر شود.
بر اساس گزارش شبکه خبری کانال ۱۲ اسرائیل، در اسرائیل این جمعبندی شکل گرفته که اگر محاصره اقتصادی و دریایی علیه حکومت ایران در کوتاهمدت به توافقی منجر نشود، دونالد ترامپ ممکن است دستور حمله به ایران را صادر کند. با این حال، مقامهای اسرائیلی هنوز نمیدانند که آیا ایالات متحده در حال برنامهریزی برای یک عملیات محدود در منطقه تنگه هرمز است یا یک حمله گستردهتر.
در روزهای اخیر، همزمان با این ارزیابیها، یک «پل هوایی» از هواپیماهای ترابری و انتقال هزاران واحد مهمات برای آمادگی در صورت ازسرگیری درگیریها برقرار شده است.