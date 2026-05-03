میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدف‌گیری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به شبکه خبری فاکس گفت که تحریم‌ها و محاصره‌های نظامی ایالات متحده مؤثر بوده‌اند.

او تاکید کرد فشار نظامی و اقتصادی ترکیبی که اکنون توسط ایالات متحده بر بر جمهوری اسلامی اعمال می‌شود، این رژیم را به نقطه‌ای از فروپاشی‌ می‌رساند که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون دیده نشده است.

ملکی گفت که هماهنگی بین وزارتخانه‌های جنگ و خزانه‌داری، نیروی نظامی جمهوری اسلامی را به طور قابل توجهی تضعیف کرده و رژیم را از نظر سیاسی و اقتصادی تضعیف کرده است.

او اشاره کرد که ایالات متحده سطحی از اهرم فشار را در اختیار دارد که از سال ۱۹۷۹ تاکنون دیده نشده، و رژیم با فشاری روبرو است که تنها با جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ قابل مقایسه است.

به نوشته فاکس، در حالی که دیکتاتوری ایران از نظر تاریخی، افکار عمومی را نادیده گرفته است، ملکی گفت که رژیم در حال از دست دادن زمان است و با مشکلات قریب‌الوقوع ذخیره‌سازی نفت و کمبود بنزین روبرو است.

بر اساس این گزارش، حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات، از حدود دو ماه پیش اینترنت را قطع کرده است که تقریباً روزانه ۵۰ میلیون دلار برای اقتصاد هزینه دارد. علاوه بر این، محاصره اقتصادی ایالات متحده روزانه ۴۳۵ میلیون دلار به اقتصاد ضربه می‌زند.

ملکی گفت: «آن‌ٰها ممکن است بتوانند ظرف چند روز و چند هفته ادامه دهند، اما فکر نمی‌کنم بتوانند بیش از یک یا دو ماه در این وضعیت بمانند.»