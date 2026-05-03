میعاد ملکی: تحریمها و محاصرههای نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی مؤثر بودهاند
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگیری تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها، به شبکه خبری فاکس گفت که تحریمها و محاصرههای نظامی ایالات متحده مؤثر بودهاند.
او تاکید کرد فشار نظامی و اقتصادی ترکیبی که اکنون توسط ایالات متحده بر بر جمهوری اسلامی اعمال میشود، این رژیم را به نقطهای از فروپاشی میرساند که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون دیده نشده است.
ملکی گفت که هماهنگی بین وزارتخانههای جنگ و خزانهداری، نیروی نظامی جمهوری اسلامی را به طور قابل توجهی تضعیف کرده و رژیم را از نظر سیاسی و اقتصادی تضعیف کرده است.
او اشاره کرد که ایالات متحده سطحی از اهرم فشار را در اختیار دارد که از سال ۱۹۷۹ تاکنون دیده نشده، و رژیم با فشاری روبرو است که تنها با جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ قابل مقایسه است.
به نوشته فاکس، در حالی که دیکتاتوری ایران از نظر تاریخی، افکار عمومی را نادیده گرفته است، ملکی گفت که رژیم در حال از دست دادن زمان است و با مشکلات قریبالوقوع ذخیرهسازی نفت و کمبود بنزین روبرو است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات، از حدود دو ماه پیش اینترنت را قطع کرده است که تقریباً روزانه ۵۰ میلیون دلار برای اقتصاد هزینه دارد. علاوه بر این، محاصره اقتصادی ایالات متحده روزانه ۴۳۵ میلیون دلار به اقتصاد ضربه میزند.
ملکی گفت: «آنٰها ممکن است بتوانند ظرف چند روز و چند هفته ادامه دهند، اما فکر نمیکنم بتوانند بیش از یک یا دو ماه در این وضعیت بمانند.»
به گزارش هاآرتص، با گذشت چهار هفته از آتشبس میان آمریکا و حکومت ایران و عدم پیشرفت در مذاکرات، نارضایتی در واشینگتن افزایش یافته و گزینه ازسرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دوباره در حال بررسی است.
این گزارش میافزاید در حالی که جنگ وارد سومین ماه خود شده، راهبرد دونالد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی - از جمله محاصره دریایی در نزدیکی تنگه هرمز - هنوز نتوانسته حکومت ایران را به پذیرش شروط واشینگتن وادار کند. تهران همچنان از توقف غنیسازی اورانیوم خودداری کرده و این موضوع به افزایش سرخوردگی در دولت آمریکا انجامیده است.
به نوشته هاآرتص، در صورت تداوم این بنبست، احتمال دارد آمریکا بار دیگر حملات هوایی را از سر بگیرد؛ حملاتی که اینبار ممکن است بر زیرساختهای حیاتی، بهویژه تاسیسات انرژی ایران متمرکز باشد؛ اهدافی که تاکنون کمتر مورد حمله قرار گرفتهاند.
تردید درباره عملیات گسترده این گزارش تاکید میکند که استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در منطقه، امکان اقدام سریع را فراهم کرده و اسرائیل نیز برای چنین سناریویی آماده است؛ گزینهای که بهگفته تحلیلگران، مورد حمایت بنیامین نتانیاهو است.
با این حال، ترامپ احتمالاً از ورود به یک عملیات زمینی گسترده در خلیج فارس که میتواند طولانی و پرهزینه شود، پرهیز خواهد کرد. بهویژه آنکه ولادیمیر پوتین در تماس اخیر خود با ترامپ درباره چنین سناریویی هشدار داده است.
شرط موفقیت: توقف غنیسازی یک مقام ارشد نظامی اسرائیل نیز در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرده است که پایان جنگ بدون توقف غنیسازی اورانیوم و تعیین تکلیف حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران، «شکست» محسوب خواهد شد.
به نوشته هاآرتص، همین مساله باعث شده طرفها بر مواضع خود پافشاری کنند و چشمانداز دستیابی به توافق همچنان دور از دسترس باشد.
تاثیر آتشبس بر جبهه لبنان این گزارش همچنین به پیامدهای آتشبس در خلیج فارس بر جبهه لبنان پرداخته است. حدود یک هفته پس از توقف درگیری با حکومت ایران، ترامپ آتشبس در لبنان را نیز اعلام کرد، اما در عمل پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات حاصل نشده و درگیریها همچنان ادامه دارد.
به نوشته هاآرتص، در این میان، با وجود تلفات سنگین حزبالله، این اسرائیل است که با چالشهای بیشتری مواجه شده است. محدودیتهای عملیاتی اعمالشده باعث شده ارتش اسرائیل نتواند بهطور گسترده در لبنان اقدام کند، در حالی که حزبالله استفاده از پهپادهای انتحاری با هدایت فیبر نوری را افزایش داده است.
چالش پهپادهای حزبالله منابع نظامی اذعان دارند که در حال حاضر راهحل فناوری موثری برای مقابله با این نوع پهپادها وجود ندارد و برخی از آنها حتی توانستهاند از خطوط دفاعی اسرائیل عبور کنند. این وضعیت باعث کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای اسرائیلی در هفتههای اخیر شده است.
فشار داخلی و نگرانیهای امنیتی در داخل اسرائیل نیز نگرانیها افزایش یافته و محدودیتهای امنیتی در مناطق مرزی شمالی تشدید شده است. آزمون مهم پیشرو، مراسم «لاگ بعومر» در کوه مرون است که نگرانیهایی درباره رعایت دستورالعملهای امنیتی در آن وجود دارد.
چالش چندجبههای برای واشینگتن به گزارش هاآرتص، همزمان گزارشهایی درباره احتمال تغییر در ساختار هماهنگی آمریکا در غزه و کاهش حضور نظامی این کشور منتشر شده که نشانهای از فشار فزاینده بر واشینگتن برای مدیریت همزمان چندین بحران در خاورمیانه است.
این گزارش نتیجه میگیرد که دولت آمریکا ممکن است در بلندمدت ناچار به بازتنظیم اولویتهای خود در منطقه شود؛ تصمیمی که به گفته هاآرتص میتواند پیامدهای مهمی برای موقعیت راهبردی اسرائیل داشته باشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در مورد روز معلم، ۱۲ اردیبهشت، نوشت این روز «در حالی فرا رسید که جامعه آموزشی ایران یکی از تلخترین و سرکوبشدهترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است.»
این شورا امسال را چنین توصیف کرد: «سالی آکنده از کشتار، بازداشت، سرکوب و فقدان، از دست دادن همکاران و دانشآموزانی که برخی در اعتراضات مردمی به دست حاکمیت و برخی در سایه جنگ و مداخلات قدرتهای خارجی جان باختند و جایشان برای همیشه در کلاسهای درس خالی ماند.»
این تشکل سراسری معلمان در ایران اضافه کرد: «معلمان بسیاری بهجای ایستادن در برابر تخته، با احضار، بازجویی، زندان و فشارهای امنیتی روبهرو شدهاند.» به نوشته بیانیه شورا، «دانشآموزانی که باید در امنیت میآموختند، هم در سرکوبهای خیابانی، و هم در سایه جنگ و موشکباران، جان خود را از دست دادند؛ از جمله در فاجعه مدرسه ابتدایی میناب که در پی حملات نظامی آمریکا، بار دیگر نشان داد چگونه زندگی و آینده کودکان، قربانی کشمکشهای قدرت میشود.»
شورا با اشاره به اینکه «آموزش از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده و تراژدیهای یکسال اخیر این روند تباهی را ویرانگرتر کرده است»، نوشت: «آموزش هنوز ایستاده است؛ کلاسهایی که اگرچه خالیتر شدهاند و مدارسی که بیرحمانه طبقاتیتر شدهاند، اما با امید و مقاومت نفس میکشند. صدای معلمانی که خاموش نشده و در دفاع از کرامت انسانی و عدالت طنینانداز است و همچنان بر حق آموزش برابر، رایگان و انسانی پای فشردهاند.»
شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، اعلام کرد که یک ابرنفتکش متعلق به «شرکت ملی نفتکش ایران» که بیش از ۱.۹ میلیون بشکه (به ارزش نزدیک به ۲۲۰ میلیون دلار) نفت خام حمل میکند، موفق شده است از محاصره نیروی دریایی ایالات متحده عبور کند و به خاور دور برسد.
این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نفتکش «هیوج» آخرین بار بیش از یک هفته پیش در نزدیکی سریلانکا مشاهده شد و اکنون در حال عبور از تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمعالجزایر ریائو است.
موسسه مطالعات جنگ نوشت به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاد خود به دولت ترامپ، موضعش در مورد مدیریت تنگه هرمز و برنامه هستهایاش را تغییر داده باشد.
برخی از عناصر رژیم ایران ممکن است محاسبه کنند که میتوان هزینههای اقتصادی و سیاسی کافی را بر ایالات متحده تحمیل کرد تا ایالات متحده مجبور به دادن امتیاز شود.
به گفته موسسه مطالعات جنگ، جمهوری اسلامی در حال انجام اقداماتی برای مقاومت در برابر محاصره دریایی ایالات متحده است.
این موسسه با استناد به گزارشها اشاره کرد که جمهوری اسلامی با رسیدن ظرفیت ذخیرهسازی خود به حداکثر، شروع به کاهش تولید نفت خود کرده است زیرا توقف تولید نفت میتواند خسارات قابل توجهی به میادین نفتی ایران وارد کند.