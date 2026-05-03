سازمان حقوق بشری هانا سرکوب رسانهها و قطع اینترنت در ایران را محکوم کرد
سازمان حقوق بشری هانا در بیانیهای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، سرکوب نظاممند رسانهها، روزنامهنگاران، نویسندگان، فعالان رسانهای و شهروندخبرنگاران را محکوم کرد. هانا اعلام کرد در جمهوری اسلامی «خبر جرم میشود و حقیقت در برابر دستگاه امنیتی و قضایی قرار میگیرد.»
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد قطع و محدودسازی طولانی اینترنت، تلاشی سازمانیافته برای جدا کردن جامعه از حقیقت، جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر، خاموش کردن صدای قربانیان و قطع ارتباط مردم با جهان است.
هانا خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه کسانی شد که به دلیل بیان، گزارشگری یا دفاع از حق جامعه برای دانستن بازداشت، محکوم، تهدید یا وادار به سکوت شدهاند.