سازمان حقوق بشری هانا در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، سرکوب نظام‌مند رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و شهروندخبرنگاران را محکوم کرد. هانا اعلام کرد در جمهوری اسلامی «خبر جرم می‌شود و حقیقت در برابر دستگاه امنیتی و قضایی قرار می‌گیرد.»

این سازمان حقوق بشری تاکید کرد قطع و محدودسازی طولانی اینترنت، تلاشی سازمان‌یافته برای جدا کردن جامعه از حقیقت، جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر، خاموش کردن صدای قربانیان و قطع ارتباط مردم با جهان است.



هانا خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه کسانی شد که به دلیل بیان، گزارشگری یا دفاع از حق جامعه برای دانستن بازداشت، محکوم، تهدید یا وادار به سکوت شده‌اند.