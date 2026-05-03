جیمز کامر، رییس کمیته نظارت مجلس نمایندگان ایالات متحده، از عملکرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جنگ با جمهوری اسلامی ستایش کرد و ضمن تأکید بر «شجاعت» او، بر لزوم حمایت فوری دموکراتها از بودجه نظامی در حالی که این درگیری ادامه دارد، تأکید کرد.
این نماینده جمهوریخواه در گفتوگو با شبکه خبری فاکس اشاره کرد اگرچه رهبران هر دو حزب در دو دهه گذشته تهدید تهران را تشخیص دادهاند، اما ترامپ «اولین رییسجمهوری است که جرات انجام این کار را داشته است.»
کامر گفت که هدف نهایی، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است، و در عین حال اذعان کرد که این وضعیت دشواری است زیرا «ایران سابقه عدم پایبندی به قول خود را دارد.»
او افزود با توجه به نیاز به تجدید ذخایر نظامی، کاخ سفید باید حمایت دو حزب را جلب کند.
کامر اضافه کرد: «برای من دشوار است که باور کنم دموکراتها تا این حد صریح از اوکراین حمایت کنند، اما سپس با انجام هر اقدام برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای مخالفت کنند.»
او از دولت ترامپ خواست تا برای تضمین توافق بودجه با «دموکراتهای منطقی» مذاکره کند.
کومر هشدار داد که ایالات متحده باید یک «محاصره غیردوستانه» برای قطع نفت ایران اجرا کند و از تشدید اوضاع به گونهای که نیاز به نیروهای آمریکایی داشته باشد، خودداری کند.
او اشاره کرد «حضور نیروهای نظامی در منطقه خطرناک و پرهزینه» است و این اقدام، حمایت کنگره را «کمی متزلزل» خواهد کرد.