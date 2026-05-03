رییس اتحادیه کسبوکارهای مجازی: اینترنت در کشور صاحب مشخصی ندارد
رضا الفتنسب، رییس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، گفت: «کل موضوع اینترنت انگار صاحب مشخصی ندارد. یکوقت فکر میکنیم مرکز ملی فضای مجازی، یکوقت میگویید وزارت ارتباطات، یکوقت وزارت صمت.»
او افزود: «اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال باید با چه کسی بنشینید و صحبت کنید را من که رییس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی هستم، نمیدانم.»
الفتنسب ادامه داد: «هنوز پروتکلهای مشخصی نداریم که اگر قرار شد [اینترنت را] ببندیم، چه چیزهای را باید ببندیم. چرا هوش مصنوعی را میبندیم، چرا سایتی که برای تحقیقات است را فیلتر میکنیم؟»