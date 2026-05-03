رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، گفت ابهامات بسیاری در پرونده محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی اعدام‌شده، وجود داشت.

او افزود عبدالله‌زاده برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی قرار گرفته بود.