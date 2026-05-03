در این عکس، مهاجم پیشین تیم ملی آرژانتین در یک فروشگاه لوازم ورزشی در میامی دیده می‌شود؛ با ریشی بسیار پرپشت، لباس بدون آستین و پوششی راحت. ظاهری که فاصله زیادی با چهره شناخته‌شده‌ای دارد که سال‌ها برای ریورپلاته، رئال مادرید، ناپولی، یوونتوس، میلان، چلسی، اینتر میامی و تیم ملی آرژانتین گلزنی می‌کرد.

مارکا در گزارشی می‌نویسد که جنجال‌ها بر سر این عکس، نه به‌دلیل گذر زمان بلکه بیشتر به ظاهر نامرتب او مربوط می‌شود؛ موضوعی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره کرده‌اند.

برخی حتی اصالت عکس را زیر سوال بردند و از دیدن «پیپیتا» در وضعیتی متفاوت با سال‌های پایانی فوتبال حرفه‌ای‌اش ابراز شگفتی کردند.

هیگواین در پایان فصل ۲۰۲۲ در لباس اینتر میامی از فوتبال خداحافظی کرد؛ پس از بیش از ۱۷ سال فعالیت حرفه‌ای و به ثمر رساندن بیش از ۳۰۰ گل برای باشگاه‌ها و تیم ملی.

از آن زمان، این بازیکن آرژانتینی زندگی‌ای بسیار کم‌حاشیه‌تر در پیش گرفته و از کانون رقابت و توجه روزانه‌ای که ستاره‌های بزرگ فوتبال با آن روبه‌رو هستند فاصله گرفته است.

این نخستین‌بار هم نیست که تغییر ظاهر این مهاجم آرژانتینی خبرساز می‌شود. در سال ۲۰۲۱ و دوران حضورش در اینتر میامی نیز ریش پرپشت و ریزش موی او موجی از نظرها، میم‌ها و شوخی‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت و تصویرش را وایرال کرد.