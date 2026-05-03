بهمن کارگر، رییس بنیاد حفظ آثار جنگ ۸ساله با عراق، گفت: ««ترامپ و نتانیاهو در محکمه‌ای توسط ملت ایران محاکمه خواهند شد و همان بلایی که بر سر صدام آمد، بر سر آنها هم خواهد آمد.»

او ادامه داد: «موضوع هسته‌ای خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است و امروز دشمن در بدترین وضعیت قرار دارد و در مخمصه گرفتار شده و دست‌وپا می‌زند، لذا نباید یقه دشمن را رها کنیم.»

او افزود: «ما در موضوع هسته‌ای هزینه‌های زیادی داده‌ایم و حمله به ایران به‌خاطر مسائل هسته‌ای دروغ محض است.»