رییس بنیاد حفظ آثار جنگ: ترامپ و نتانیاهو را محاکمه خواهیم کرد
بهمن کارگر، رییس بنیاد حفظ آثار جنگ ۸ساله با عراق، گفت: ««ترامپ و نتانیاهو در محکمهای توسط ملت ایران محاکمه خواهند شد و همان بلایی که بر سر صدام آمد، بر سر آنها هم خواهد آمد.»
او ادامه داد: «موضوع هستهای خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است و امروز دشمن در بدترین وضعیت قرار دارد و در مخمصه گرفتار شده و دستوپا میزند، لذا نباید یقه دشمن را رها کنیم.»
او افزود: «ما در موضوع هستهای هزینههای زیادی دادهایم و حمله به ایران بهخاطر مسائل هستهای دروغ محض است.»