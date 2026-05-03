این گزارش می‌افزاید در حالی که جنگ وارد سومین ماه خود شده، راهبرد دونالد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی - از جمله محاصره دریایی در نزدیکی تنگه هرمز - هنوز نتوانسته حکومت ایران را به پذیرش شروط واشینگتن وادار کند. تهران همچنان از توقف غنی‌سازی اورانیوم خودداری کرده و این موضوع به افزایش سرخوردگی در دولت آمریکا انجامیده است.

به نوشته هاآرتص، در صورت تداوم این بن‌بست، احتمال دارد آمریکا بار دیگر حملات هوایی را از سر بگیرد؛ حملاتی که این‌بار ممکن است بر زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه تاسیسات انرژی ایران متمرکز باشد؛ اهدافی که تاکنون کمتر مورد حمله قرار گرفته‌اند.

تردید درباره عملیات گسترده

این گزارش تاکید می‌کند که استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در منطقه، امکان اقدام سریع را فراهم کرده و اسرائیل نیز برای چنین سناریویی آماده است؛ گزینه‌ای که به‌گفته تحلیلگران، مورد حمایت بنیامین نتانیاهو است.

با این حال، ترامپ احتمالاً از ورود به یک عملیات زمینی گسترده در خلیج فارس که می‌تواند طولانی و پرهزینه شود، پرهیز خواهد کرد. به‌ویژه آن‌که ولادیمیر پوتین در تماس اخیر خود با ترامپ درباره چنین سناریویی هشدار داده است.

شرط موفقیت: توقف غنی‌سازی

یک مقام ارشد نظامی اسرائیل نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرده است که پایان جنگ بدون توقف غنی‌سازی اورانیوم و تعیین تکلیف حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ایران، «شکست» محسوب خواهد شد.

به نوشته هاآرتص، همین مساله باعث شده طرف‌ها بر مواضع خود پافشاری کنند و چشم‌انداز دستیابی به توافق همچنان دور از دسترس باشد.

تاثیر آتش‌بس بر جبهه لبنان

این گزارش همچنین به پیامدهای آتش‌بس در خلیج فارس بر جبهه لبنان پرداخته است. حدود یک هفته پس از توقف درگیری با حکومت ایران، ترامپ آتش‌بس در لبنان را نیز اعلام کرد، اما در عمل پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات حاصل نشده و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

به نوشته هاآرتص، در این میان، با وجود تلفات سنگین حزب‌الله، این اسرائیل است که با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. محدودیت‌های عملیاتی اعمال‌شده باعث شده ارتش اسرائیل نتواند به‌طور گسترده در لبنان اقدام کند، در حالی که حزب‌الله استفاده از پهپادهای انتحاری با هدایت فیبر نوری را افزایش داده است.

چالش پهپادهای حزب‌الله

منابع نظامی اذعان دارند که در حال حاضر راه‌حل فناوری موثری برای مقابله با این نوع پهپادها وجود ندارد و برخی از آن‌ها حتی توانسته‌اند از خطوط دفاعی اسرائیل عبور کنند. این وضعیت باعث کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای اسرائیلی در هفته‌های اخیر شده است.

فشار داخلی و نگرانی‌های امنیتی

در داخل اسرائیل نیز نگرانی‌ها افزایش یافته و محدودیت‌های امنیتی در مناطق مرزی شمالی تشدید شده است. آزمون مهم پیش‌رو، مراسم «لاگ بعومر» در کوه مرون است که نگرانی‌هایی درباره رعایت دستورالعمل‌های امنیتی در آن وجود دارد.

چالش چندجبهه‌ای برای واشینگتن

به گزارش هاآرتص، هم‌زمان گزارش‌هایی درباره احتمال تغییر در ساختار هماهنگی آمریکا در غزه و کاهش حضور نظامی این کشور منتشر شده که نشانه‌ای از فشار فزاینده بر واشینگتن برای مدیریت هم‌زمان چندین بحران در خاورمیانه است.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که دولت آمریکا ممکن است در بلندمدت ناچار به بازتنظیم اولویت‌های خود در منطقه شود؛ تصمیمی که به گفته هاآرتص می‌تواند پیامدهای مهمی برای موقعیت راهبردی اسرائیل داشته باشد.

