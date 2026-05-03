شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مورد روز معلم، ۱۲ اردیبهشت، نوشت این روز «در حالی فرا رسید که جامعه آموزشی ایران یکی از تلخ‌ترین و سرکوب‌شده‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است.»

این شورا امسال را چنین توصیف کرد: «سالی آکنده از کشتار، بازداشت، سرکوب و فقدان، از دست دادن همکاران و دانش‌آموزانی که برخی در اعتراضات مردمی به دست حاکمیت و برخی در سایه جنگ و مداخلات قدرت‌های خارجی جان باختند و جای‌شان برای همیشه در کلاس‌های درس خالی ماند.»

این تشکل سراسری معلمان در ایران اضافه کرد:‌ «معلمان بسیاری به‌جای ایستادن در برابر تخته، با احضار، بازجویی، زندان و فشارهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند.» به نوشته بیانیه شورا، «دانش‌آموزانی که باید در امنیت می‌آموختند، هم در سرکوب‌های خیابانی، و هم در سایه‌ جنگ و موشک‌باران‌، جان خود را از دست دادند؛ از جمله در فاجعه‌ مدرسه ابتدایی میناب که در پی حملات نظامی آمریکا، بار دیگر نشان داد چگونه زندگی و آینده‌ کودکان، قربانی کشمکش‌های قدرت می‌شود.»

شورا با اشاره به اینکه «آموزش از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده و تراژدی‌های یکسال اخیر این روند تباهی را ویرانگرتر کرده است»، نوشت: «آموزش هنوز ایستاده است؛ کلاس‌هایی که اگرچه خالی‌تر شده‌اند و مدارسی که بیرحمانه طبقاتی‌تر شده‌اند، اما با امید و مقاومت نفس می‌کشند. صدای معلمانی که خاموش نشده و در دفاع از کرامت انسانی و عدالت طنین‌انداز است و همچنان بر حق آموزش برابر، رایگان و انسانی پای فشرده‌اند.»