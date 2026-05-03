تشکل سراسری معلمان: جامعه آموزشی ایران یکی از تلخترین دورهها را پشت سر گذاشته است
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در مورد روز معلم، ۱۲ اردیبهشت، نوشت این روز «در حالی فرا رسید که جامعه آموزشی ایران یکی از تلخترین و سرکوبشدهترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است.»
این شورا امسال را چنین توصیف کرد: «سالی آکنده از کشتار، بازداشت، سرکوب و فقدان، از دست دادن همکاران و دانشآموزانی که برخی در اعتراضات مردمی به دست حاکمیت و برخی در سایه جنگ و مداخلات قدرتهای خارجی جان باختند و جایشان برای همیشه در کلاسهای درس خالی ماند.»
این تشکل سراسری معلمان در ایران اضافه کرد: «معلمان بسیاری بهجای ایستادن در برابر تخته، با احضار، بازجویی، زندان و فشارهای امنیتی روبهرو شدهاند.» به نوشته بیانیه شورا، «دانشآموزانی که باید در امنیت میآموختند، هم در سرکوبهای خیابانی، و هم در سایه جنگ و موشکباران، جان خود را از دست دادند؛ از جمله در فاجعه مدرسه ابتدایی میناب که در پی حملات نظامی آمریکا، بار دیگر نشان داد چگونه زندگی و آینده کودکان، قربانی کشمکشهای قدرت میشود.»
شورا با اشاره به اینکه «آموزش از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده و تراژدیهای یکسال اخیر این روند تباهی را ویرانگرتر کرده است»، نوشت: «آموزش هنوز ایستاده است؛ کلاسهایی که اگرچه خالیتر شدهاند و مدارسی که بیرحمانه طبقاتیتر شدهاند، اما با امید و مقاومت نفس میکشند. صدای معلمانی که خاموش نشده و در دفاع از کرامت انسانی و عدالت طنینانداز است و همچنان بر حق آموزش برابر، رایگان و انسانی پای فشردهاند.»