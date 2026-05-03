به گزارش خبرگزاری قطر، شرکت هواپیمایی قطر در چارچوب بازسازی شبکه پروازی خود در خاورمیانه، از ۲۰ اردیبهشت پروازهایش به بغداد، بصره و اربیل را از سر می‌گیرد.

این شرکت همچنین به‌زودی پروازهای باری به بغداد را آغاز می‌کند و پشتیبانی بیشتری برای عملیات حمل‌ونقل هوایی فراهم می‌آورد.

بر اساس این گزارش، هواپیمایی قطر از سرگیری پرواز به بیش از ۱۵۰ مقصد را از ۲۶ خرداد در برنامه خود دارد؛ با این حال، این برنامه‌ها ممکن است با توجه به شرایط عملیاتی یا ملاحظات ایمنی تغییر کند یا لغو شود.