یک نفتکش در سواحل جنوبی یمن ربوده شد
گارد ساحلی یمن روز شنبه اعلام کرد نفتکش «یوریکا» در سواحل استان شبوه به دست افراد مسلح ناشناس ربوده شده است.
به گفته این نهاد، مهاجمان پس از سوار شدن به کشتی، کنترل آن را در دست گرفتند و آن را به سمت خلیج عدن و در جهت آبهای سومالی هدایت کردند.
کمی پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه در ۸۴ مایل دریایی جنوبغرب بندر المکلا در یمن دریافت کرده است.
بر اساس اعلام این نهاد، یک کشتی فلهبر گزارش داده که یک قایق تندرو با همراهی یک قایق ماهیگیری به آن نزدیک شده است.