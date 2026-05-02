سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: اسلامگرایان سودان از تهران کمک گرفتند
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش حملات پهپادی علیه زیرساختهای غیرنظامی در سودان گفت گروههای اسلامگرای همسو با نیروهای مسلح این کشور با حکومت ایران روابط برقرار کرده و از تهران کمک دریافت کردهاند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با فاکسنیوز اظهار داشت این گروهها در چارچوب روابط خود با تهران، کمکهایی دریافت کردهاند.
او همچنین به فاکسنیوز گفت: «تلاشهای ما بر محدود کردن نفوذ مخرب اسلامگرایان در دولت سودان و مهار فعالیتهای منطقهای ایران متمرکز است.»
این سخنان در حالی مطرح شده که حملات پهپادی علیه زیرساختهای غیرنظامی در سودان افزایش یافته است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت پیشنهاد تهران که تاکنون از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، رد شده، شامل بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا علیه ایران است و گفتوگوها درباره برنامه هستهای به مرحلهای بعد موکول میشود.
این مقام افزود: «تهران معتقد است پیشنهاد اخیر برای تعویق گفتوگوهای هستهای به مرحلهای بعد، تغییری مهم برای تسهیل دستیابی به توافق است.»
او همچنین گفت: «مذاکرات درباره موضوع پیچیدهتر هستهای به مرحله پایانی منتقل شده تا فضای مناسبتری ایجاد شود.»
در ادامه بحران اقتصادی و روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد ایران، قیمت دلار آمریکا در معاملات ظهر شنبه تا زمان انتشار این گزارش، برای نخستین بار از ۱۸۳ هزار تومان عبور کرد. همزمان، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» نیز به ۲۰۷ میلیون تومان رسید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در شنبه ۱۲ اردیبهشت، قیمت یورو نیز به ۲۱۵ هزار تومان رسید و بهای پوند هم از ۲۴۹ هزار تومان عبور کرد.
ساعاتی پیش از زده شدن رکودهای تازه در قیمت ارزهای خارجی در ایران، وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی در دریای عمان تاکنون نزدیک به پنج میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را مسدود کرده و فشار کمسابقهای بر تهران وارد آورده است.
بر اساس این گزارش، پنتاگون برآورد کرده است از زمان آغاز این محاصره در ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل)، دهها نفتکش حامل نفت ایران از حرکت بازماندهاند و بخش قابل توجهی از صادرات نفتی کشور مختل شده است.
این محاصره که بهعنوان اصلیترین ابزار فشار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای پیشبرد مذاکرات پایان جنگ مطرح است، در شرایطی اجرا میشود که گفتوگوها میان دو طرف بهطور متناوب متوقف و ازسر گرفته شده است.
چشمانداز مبهم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، پافشاری مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی و حمایت از گروههای نیابتی و همچنین بیثباتی ناشی از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، اقتصاد ایران را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشستهای خصوصی، احتمال محاصره دریایی طولانیمدت جنوب ایران، احتمالا برای چند ماه دیگر، را مطرح کرده است تا صادرات نفت جمهوری اسلامی را بیش از پیش محدود و تهران را وادار به توافق هستهای کند.
رویترز شنبه ۱۲ اردیبهشت نوشت که در عین حال، ترامپ گزینه از سرگیری اقدام نظامی را نیز روی میز نگه داشته است.
بنا بر ارزیابی پنتاگون، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا، تاکنون ایران را از ۴.۸ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده و فشار بسیاری را بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است.
همزمان، به گفته مقامات آمریکایی، نفتکشهای ایرانی از بیم رهگیری آمریکا به مسیرهای جایگزین پرهزینه و طولانیتر روی آوردهاند
اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، گفت که فشارهای نظامی و اقتصادی باعث افزایش «استیصال» جمهوری اسلامی شده و ترامپ همه ابزارها و زمان لازم را برای دستیابی به بهترین توافق، در اختیار دارد.
در مقابل، مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا «ادعایی هالیوودی» است و فعالیت بنادر در ایران، «بدون وقفه» ادامه دارد.
همزمان با این تحولات، بلومبرگ گزارش داد یک ابرنفتکش مرتبط با هند که گاز مایع نفتی مورد استفاده بهعنوان سوخت پختوپز حمل میکند، در تلاش است تا از تنگه هرمز عبور کند که اگر این اتفاق بیفتد، این نخستین عبور مشاهدهشده یک نفتکش مرتبط با هند از زمان آغاز محاصره دریایی ایران خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کشتی «سرو شکتی» با پرچم جزایر مارشال که حدود ۴۵ هزار تن گاز مایع نفتی حمل میکند، شنبه ۱۲ اردیبهشت بر اساس دادههای رهگیری دریایی به سمت شمال تنگه هرمز حرکت کرد و پس از عبور از نزدیکی جزایر لارک و قشم، به سمت دریای عمان پیش رفت.
این کشتی بزرگ حمل گاز که پیشتر میان خلیج فارس و بنادر هند تردد داشته است، اعلام کرده مقصدش هند است و خدمه هندی دارد.
یک روز پیش از این، وزارت خزانهداری ایالات متحده هشدار داد هر شرکت کشتیرانی که برای عبور کشتیهایش از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کند - حتی در قالب کمکهای خیریه به سازمانهایی مانند جمعیت هلال احمر ایران - در معرض خطر تحریمهای تنبیهی قرار خواهد گرفت.
در بیانیه هشدارآمیزی که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا صادر شد، آمده که ایالات متحده از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و درخواستها برای پرداخت پول بهمنظور دریافت مجوز عبور امن از تنگه هرمز آگاه است.
تنگه هرمز یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی راهبردی جهان است، بهطوری که حدود ۲۰ درصد از جریان صادرات نفت خام از راه دریایی در جهان و گاز طبیعی مایعشده، از آن عبور میکند.
همزمان با این تحولات، ترامپ در فوروم کلاب فلوریدا گفت: «در حال حاضر با افرادی بسیار بیرحم در ایران سر و کار دارم. نمیتوانم بگویم اوضاع خیلی خوب پیش میرود، اما هرگز نمیتوان به ایران سلاح هستهای داد.»
رییسجمهوری آمریکا گفت: «ایران کشوری است که ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم؛ هیچ رهبری وجود ندارد. آنها هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان هم رفتهاند. این بخشی از مشکل ماست چون نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهان هستند که کسی نمیخواهد رهبر باشد. میپرسند چه کسی میخواهد رییسجمهور شود و هیچ داوطلبی نیست.»