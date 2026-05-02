یک مقام ارشد جمهوری اسلامی: تهران بهطور پیشدستانه تولید نفت خام را کاهش داده است
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به بلومبرگ گفت تهران بهطور پیشدستانه تولید نفت خام را کاهش داده تا پیش از پر شدن کامل مخازن، از محدودیتهای ظرفیت جلوگیری کند.
بنا بر این گزارش از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای به ذخیرهسازی شناور روی آورده است.
تعداد رو به افزایشی از نفتکشها، که برخی از آنها فرسوده و قدیمی هستند، در اطراف جزیره خارک، قطب اصلی صادرات نفت ایران، تجمع کردهاند.
این مقام جمهوری اسلامی اضافه کرد که این بار شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر خواهد بود. او گفت: «پیش از این جمهوری اسلامی هرگز مجبور نشده بود شرایط واقعی تعطیلی اجباری چاههای نفت را تجربه کند.»
در ادامه تحرکات دیپلماتیک مرتبط با جنگ علیه جمهوری اسلامی، وزیران خارجه اردن و مصر در تماسهای جداگانه با مقامهای آمریکایی و منطقهای درباره تحولات خاورمیانه و راههای کاهش تنش رایزنی کردند.
وزارت خارجه اردن اعلام کرد ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره تحولات منطقه و «تلاشها برای پایان دادن به تنشها» گفتوگو کرده است. دو طرف همچنین درباره راههای رسیدگی به پیامدهای منطقهای و بینالمللی بحران رایزنی کردند.
همزمان، وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، درباره آخرین تحولات مرتبط با مسیر مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و پیشنهاد اصلاحشده تهران گفتوگو کرده است. عبدالعاطی بر ضرورت تقویت تلاشها برای دستیابی به راهحل سیاسی و تثبیت آتشبس تاکید کرده است.
در همین چارچوب، وزیران خارجه پاکستان و کویت نیز در تماس تلفنی درباره تحولات جاری در منطقه و پیامدهای گسترده آن تبادل نظر کردند و بر ادامه هماهنگیهای دیپلماتیک تاکید داشتند.
لیندسی گراهام، سناتور آمریکا، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت دونالد ترامپ باید در ایران «کار را تمام کند» و اگر جمهوری اسلامی به رفتارهای «تحریکآمیز» ادامه دهد، حملات نظامی را از سر بگیرد. او افزود آمریکا برای شکستن بنبست تنگه هرمز به عملیات نظامی سختتری نیاز دارد.
گراهام گفت: «ما توانایی افزایش تردد کشتیها را داریم.» او افزود آمریکا باید «هر ترکیبی از اقدامات لازم» را برای ازسرگیری عبور کشتیها انجام دهد و «اهرم فشار را از ایران بگیرد.»
او با اشاره به مرکز صادرات نفت ایران در جزیره خارک گفت: «در کنار محاصرهای که به شکل درخشانی اجرا شده و اینکه به ایران بفهمانیم جزیره خارک هم در معرض اقدام است، امیدوارم بازدارندگی ایجاد شود. اگر نشود، باید در برابر ایران بایستیم و نگذاریم جهان را باجگیری کند.»
گراهام در ادامه گفت: «امیدوارم روزی مردم ایران بتوانند آزادی خود را باز یابند، اما هدف من این است که مطمئن شویم رفتار حکومت تغییر میکند. اگر بتوان این کار را از راه دیپلماتیک انجام داد، عالی است؛ اگر لازم باشد از راههای دیگر اقدام شود، همان خواهد شد.»
در ادامه بحران اقتصادی و روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد ایران، قیمت دلار آمریکا در معاملات ظهر شنبه تا زمان انتشار این گزارش، برای نخستین بار از ۱۸۳ هزار تومان عبور کرد. همزمان، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» نیز به ۲۰۷ میلیون تومان رسید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در شنبه ۱۲ اردیبهشت، قیمت یورو نیز به ۲۱۵ هزار تومان رسید و بهای پوند هم از ۲۴۹ هزار تومان عبور کرد.
ساعاتی پیش از زده شدن رکودهای تازه در قیمت ارزهای خارجی در ایران، وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی در دریای عمان تاکنون نزدیک به پنج میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را مسدود کرده و فشار کمسابقهای بر تهران وارد آورده است.
بر اساس این گزارش، پنتاگون برآورد کرده است از زمان آغاز این محاصره در ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل)، دهها نفتکش حامل نفت ایران از حرکت بازماندهاند و بخش قابل توجهی از صادرات نفتی کشور مختل شده است.
این محاصره که بهعنوان اصلیترین ابزار فشار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای پیشبرد مذاکرات پایان جنگ مطرح است، در شرایطی اجرا میشود که گفتوگوها میان دو طرف بهطور متناوب متوقف و ازسر گرفته شده است.
چشمانداز مبهم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، پافشاری مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی و حمایت از گروههای نیابتی و همچنین بیثباتی ناشی از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، اقتصاد ایران را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشستهای خصوصی، احتمال محاصره دریایی طولانیمدت جنوب ایران، احتمالا برای چند ماه دیگر، را مطرح کرده است تا صادرات نفت جمهوری اسلامی را بیش از پیش محدود و تهران را وادار به توافق هستهای کند.
رویترز شنبه ۱۲ اردیبهشت نوشت که در عین حال، ترامپ گزینه از سرگیری اقدام نظامی را نیز روی میز نگه داشته است.
بنا بر ارزیابی پنتاگون، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا، تاکنون ایران را از ۴.۸ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده و فشار بسیاری را بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است.
همزمان، به گفته مقامات آمریکایی، نفتکشهای ایرانی از بیم رهگیری آمریکا به مسیرهای جایگزین پرهزینه و طولانیتر روی آوردهاند
اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، گفت که فشارهای نظامی و اقتصادی باعث افزایش «استیصال» جمهوری اسلامی شده و ترامپ همه ابزارها و زمان لازم را برای دستیابی به بهترین توافق، در اختیار دارد.
در مقابل، مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا «ادعایی هالیوودی» است و فعالیت بنادر در ایران، «بدون وقفه» ادامه دارد.
همزمان با این تحولات، بلومبرگ گزارش داد یک ابرنفتکش مرتبط با هند که گاز مایع نفتی مورد استفاده بهعنوان سوخت پختوپز حمل میکند، در تلاش است تا از تنگه هرمز عبور کند که اگر این اتفاق بیفتد، این نخستین عبور مشاهدهشده یک نفتکش مرتبط با هند از زمان آغاز محاصره دریایی ایران خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کشتی «سرو شکتی» با پرچم جزایر مارشال که حدود ۴۵ هزار تن گاز مایع نفتی حمل میکند، شنبه ۱۲ اردیبهشت بر اساس دادههای رهگیری دریایی به سمت شمال تنگه هرمز حرکت کرد و پس از عبور از نزدیکی جزایر لارک و قشم، به سمت دریای عمان پیش رفت.
این کشتی بزرگ حمل گاز که پیشتر میان خلیج فارس و بنادر هند تردد داشته است، اعلام کرده مقصدش هند است و خدمه هندی دارد.
یک روز پیش از این، وزارت خزانهداری ایالات متحده هشدار داد هر شرکت کشتیرانی که برای عبور کشتیهایش از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کند - حتی در قالب کمکهای خیریه به سازمانهایی مانند جمعیت هلال احمر ایران - در معرض خطر تحریمهای تنبیهی قرار خواهد گرفت.
در بیانیه هشدارآمیزی که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا صادر شد، آمده که ایالات متحده از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و درخواستها برای پرداخت پول بهمنظور دریافت مجوز عبور امن از تنگه هرمز آگاه است.
تنگه هرمز یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی راهبردی جهان است، بهطوری که حدود ۲۰ درصد از جریان صادرات نفت خام از راه دریایی در جهان و گاز طبیعی مایعشده، از آن عبور میکند.
همزمان با این تحولات، ترامپ در فوروم کلاب فلوریدا گفت: «در حال حاضر با افرادی بسیار بیرحم در ایران سر و کار دارم. نمیتوانم بگویم اوضاع خیلی خوب پیش میرود، اما هرگز نمیتوان به ایران سلاح هستهای داد.»
رییسجمهوری آمریکا گفت: «ایران کشوری است که ما نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم؛ هیچ رهبری وجود ندارد. آنها هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان هم رفتهاند. این بخشی از مشکل ماست چون نمیدانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهان هستند که کسی نمیخواهد رهبر باشد. میپرسند چه کسی میخواهد رییسجمهور شود و هیچ داوطلبی نیست.»
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه در تماس تلفنی درباره چشمانداز توقف کامل درگیریها و تحولات نظامی و سیاسی در خاورمیانه گفتوگو کردند.
تضمین آزادی کشتیرانی و حلوفصل موضوع برنامه هستهای ایران از محورهای این رایزنی اعلام شد.
بر اساس این بیانیه، لاوروف در این گفتوگو بر حمایت روسیه از تلاشهای میانجیگرانه تاکید کرد و آمادگی مسکو را برای کمک همهجانبه به روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقهای پایدار و برقراری صلح بلندمدت در منطقه اعلام کرد.
در این تماس همچنین توجه ویژهای به موضوع عبور کشتیها و محمولههای روسیه از تنگه هرمز اختصاص یافت.