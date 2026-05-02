وزارت خارجه اردن اعلام کرد ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره تحولات منطقه و «تلاش‌ها برای پایان دادن به تنش‌ها» گفت‌وگو کرده است. دو طرف همچنین درباره راه‌های رسیدگی به پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی بحران رایزنی کردند.

همزمان، وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، درباره آخرین تحولات مرتبط با مسیر مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و پیشنهاد اصلاح‌شده تهران گفت‌وگو کرده است. عبدالعاطی بر ضرورت تقویت تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل سیاسی و تثبیت آتش‌بس تاکید کرده است.

در همین چارچوب، وزیران خارجه پاکستان و کویت نیز در تماس تلفنی درباره تحولات جاری در منطقه و پیامدهای گسترده آن تبادل نظر کردند و بر ادامه هماهنگی‌های دیپلماتیک تاکید داشتند.