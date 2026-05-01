به گزارش رویترز، نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده است قصد دارد پنج فروند دیگر از هواپیماهای شناسایی و هشدار زودهنگام E-7A را خریداری کند؛ تصمیمی که در ادامه برنامه نوسازی ناوگان قدیمی این کشور اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، تروی مینک، مقام ارشد نیروی هوایی، در جلسهای با زیرکمیته دفاعی مجلس نمایندگان گفت این خرید علاوه بر دو نمونه اولیهای است که پیشتر قرارداد آنها منعقد شده است. این هواپیماها که با نام Boeing E-7A Wedgetail شناخته میشوند، برای ماموریتهای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد طراحی شدهاند.
آینده این برنامه سال گذشته با تردیدهایی روبهرو شده بود، زمانی که پنتاگون از طرح خرید ۲۶ فروند از این هواپیما برای جایگزینی ناوگان دوران جنگ سرد عقبنشینی کرد؛ تصمیمی که باعث شد ناتو نیز برنامه خرید شش فروند از این مدل را لغو کند.
با این حال، مقامهای آمریکایی اکنون تاکید کردهاند که خرید جدید در قالب برنامه توسعه مهندسی و تولید انجام خواهد شد؛ اقدامی که نشاندهنده ادامه تلاشها برای بهروزرسانی توان شناسایی و نظارتی نیروی هوایی آمریکا است.
سندیکای اخبار یهودیان، در یک تحلیل به قلم سردبیرش تاکید میکند که شکست حکومت ایران نیازمند ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی است؛ اما تحقق این هدف به زمان و صبر سیاسی بستگی دارد که ممکن است در داخل آمریکا محدود باشد.
جاناتان توبین، سردبیر سندیکای اخبار یهودیان و ستوننویس نیوزویک، در این تحلیل مینویسد که با وجود گذشت دو ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، نشانهای از پایان سریع درگیری دیده نمیشود و همین موضوع به چالشی برای دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه تبدیل شده است. افزایش قیمت سوخت و نارضایتی عمومی از درگیریهای خارجی، بر چشمانداز انتخاباتی این حزب تاثیر منفی گذاشته است.
با این حال، نویسنده تاکید میکند که برخلاف برخی ادعاها، [حکومت] ایران در این جنگ پیروز نیست. به گفته او، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل خسارات قابل توجهی به توان نظامی، برنامه موشکی و بخشهایی از برنامه هستهای ایران وارد کرده و توان این کشور برای تهدید غرب کاهش یافته است. با این وجود، این دستاوردها برای دستیابی به «پیروزی قاطع» کافی نیست.
بنبست مذاکرات و تداوم فشار
در این تحلیل آمده است که [حکومت] ایران بهدلیل ماهیت ایدئولوژیک حکومت و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احتمالاً حاضر به عقبنشینی در موضوعاتی مانند برنامه هستهای، موشکی و حمایت از گروههای نیابتی نخواهد شد. در عین حال، تهران با ایجاد اختلال در تنگه هرمز توانسته اهرم فشاری بر بازار انرژی جهانی ایجاد کند.
توبین معتقد است راهبرد ترامپ بر پایه ترکیب تحریمها و اقدام نظامی شکل گرفته است؛ رویکردی که ریشه در سیاست «فشار حداکثری» دوره نخست ریاستجمهوری او دارد. به گفته او، این سیاست پیشتر نیز تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران گذاشته و توان مالی این کشور برای حمایت از فعالیتهای منطقهای را محدود کرده بود.
نقش محاصره و منابع مالی
در ادامه تحلیل آمده است که محاصره بنادر ایران و محدود کردن صادرات نفت، آخرین منابع مالی حکومت را هدف قرار داده است. این فشار اقتصادی در کنار تهدید نظامی میتواند در بلندمدت توان حکومت را تضعیف کند، بهویژه اگر منابع مالی سپاه پاسداران کاهش یابد.
در عین حال، نویسنده تاکید میکند که صرف حملات نظامی یا صرف فشار اقتصادی بهتنهایی برای پایان دادن به جنگ کافی نیست و ترکیب این دو عامل میتواند مؤثرتر باشد.
محدودیتهای سیاسی و زمانی
این تحلیل همچنین به فشارهای داخلی بر ترامپ اشاره میکند؛ از یک سو منتقدانی که خواهان پایان جنگ هستند و از سوی دیگر حامیانی که خواستار تشدید عملیات نظامیاند. با این حال، ترامپ تمایلی به ورود به یک جنگ زمینی پرهزینه ندارد و بهدنبال ادامه فشار از راههای دیگر است.
به گزارش سندیکای اخبار یهودیان، نویسنده هشدار میدهد که موفقیت این راهبرد به زمان نیاز دارد، اما محدودیتهای سیاسی - بهویژه انتخابات میاندورهای - ممکن است فرصت اجرای کامل آن را کاهش دهد.
این تحلیل نتیجه میگیرد که جنگ با [حکومت] ایران احتمالاً با یک راهحل سریع پایان نخواهد یافت و دستیابی به نتیجه نیازمند صبر، تداوم فشار و مدیریت همزمان ابزارهای اقتصادی و نظامی است؛ با این حال، مشخص نیست که آیا شرایط سیاسی در آمریکا اجازه ادامه این مسیر را خواهد داد یا نه.
یک مقام ارشد دولت ترامپ اعلام کرد برای رعایت «اهداف قطعنامه اختیارات جنگی»، درگیریهایی که از ۲۸ فوریه با جمهوری اسلامی آغاز شده بود، پیش از مهلت ۶۰ روزه آن پایان یافت.
این مقام گفت: «دو طرف روز سهشنبه ۱۸ فروردین با یک آتشبس دو هفتهای موافقت کردند که این آتشبس از آن زمان تمدید شده و تاکنون هیچ تبادل آتشی میان نیروهای مسلح آمریکا و جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.»
این موضع ادامه استدلالی است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پیشتر روز پنجشنبه در جریان ادای شهادت در سنا مطرح کرد و گفت آتشبس عملا جنگ را متوقف کرده است. بر اساس این استدلال، دولت هنوز مشمول الزام قانونی سال ۱۹۷۳ برای دریافت تایید رسمی کنگره در صورت ادامه اقدام نظامی بیش از ۶۰ روز نشده است.
این تفسیر از قانون به کاخ سفید اجازه میدهد برای ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی، از درخواست تاییدیه کنگره پرهیز کند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دولت آمریکا استدلال میکند که جنگ با [حکومت] ایران بهدلیل آتشبس از اوایل آوریل پایان یافته و بنابراین مشمول الزام قانونی برای دریافت مجوز کنگره نیست؛ موضعی که با انتقاد قانونگذاران و کارشناسان روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ معتقد است آتشبس عملاً به معنای پایان درگیریهاست و در نتیجه، الزام «قانون اختیارات جنگ» مصوب ۱۹۷۳ - که دولت را موظف میکند برای عملیات نظامی بیش از ۶۰ روز مجوز کنگره را دریافت کند - در این مورد اعمال نمیشود.
پیت هگست پیشتر در جلسه استماع سنا گفته بود این آتشبس جنگ را «متوقف» کرده و بر همین اساس، دولت برداشت میکند که شمارش مهلت ۶۰ روزه نیز متوقف شده است. یک مقام ارشد دولت نیز تاکید کرده که «درگیریهایی که از ۲۸ فوریه آغاز شد، پایان یافتهاند» و از زمان شروع آتشبس در ۷ آوریل، تبادل آتش میان آمریکا و [حکومت] ایران رخ نداده است.
تداوم تنشها با وجود آتشبس
آسوشیتدپرس گزارش میدهد که با وجود تمدید آتشبس، وضعیت در منطقه همچنان متشنج است. حکومت ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده و در مقابل، نیروی دریایی آمریکا به اجرای محاصره برای جلوگیری از صادرات نفت ایران ادامه میدهد.
بر اساس قانون اختیارات جنگ، ترامپ تا پایان مهلت تعیینشده باید یا مجوز کنگره را دریافت میکرد یا به عملیات نظامی پایان میداد؛ هرچند امکان تمدید ۳۰ روزه نیز وجود دارد. این موضوع به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و کنگره تبدیل شده است.
انتقاد قانونگذاران و کارشناسان
دموکراتها و برخی جمهوریخواهان از دولت خواستهاند برای ادامه جنگ مجوز رسمی کنگره را دریافت کند. سوزان کالینز تاکید کرده که این مهلت «یک الزام قانونی است، نه یک توصیه» و هرگونه اقدام نظامی بیشتر باید دارای اهداف مشخص و راهبردی روشن باشد.
در همین حال، به نوشته آسوشیتدپرس، کارشناسان حقوقی نیز این تفسیر دولت را زیر سؤال بردهاند. کاترین یون ایبرایت اعلام کرده که هیچ مبنای قانونی برای توقف یا لغو مهلت ۶۰ روزه در دوره آتشبس وجود ندارد و این برداشت، گسترش قابل توجهی از تفاسیر پیشین از قانون است.
به گزارش آسوشیتدپرس، در حالی که دولت ترامپ تلاش دارد با استناد به آتشبس از الزام دریافت مجوز کنگره عبور کند، ادامه تنشها در تنگه هرمز و اختلاف نظرهای حقوقی و سیاسی در واشینگتن نشان میدهد که وضعیت «جنگ ایران» همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
بازارهای سهام در آسیا همسو با رشد والاستریت افزایش یافتند؛ در حالی که سرمایهگذاران با وجود نگرانیها درباره تنشهای ایران، تمرکز خود را بر سودآوری شرکتها و دادههای اقتصادی حفظ کردند.
به گزارش شبکه سیانبیسی، شاخصهای اصلی بازارهای استرالیا و ژاپن روز جمعه عمدتاً صعودی بودند و از روند مثبت بازارهای آمریکا پیروی کردند؛ جایی که شاخصهای S&P 500 و «نزدک» به رکوردهای جدیدی دست یافتند. این رشد در حالی رخ داد که سرمایهگذاران گزارشهای مالی قوی شرکتهایی مانند اپل و «کاترپیلار» را ارزیابی کردند و تاثیر دادههای اقتصادی ضعیفتر از انتظار، ناشی از عملکرد دونالد ترامپ، را تا حد زیادی نادیده گرفتند.
در ایالات متحده، شاخص S&P 500 با ۱.۰۲ درصد افزایش به ۷۲۰۹ واحد رسید و برای نخستین بار از سطح ۷۲۰۰ عبور کرد. شاخص نزدک نیز با ۰.۸۹ درصد رشد رکوردهای جدیدی ثبت کرد و داوجونز با افزایش ۱.۶۲ درصدی همراه شد. معاملات آتی نیز نشاندهنده ادامه روند صعودی ملایم در بازارهای آمریکا بود.
در بازار انرژی، قیمت نفت برنت پس از انتشار گزارشی درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه [حکومت] ایران، تا بیش از ۱۲۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت. این گزارش که از برنامهریزی برای ارائه گزینههای نظامی به ترامپ حکایت داشت، نگرانیها درباره تشدید تنشها را افزایش داد. با این حال، قیمتها در ادامه کاهش یافت و نفت برنت در سطح ۱۱۰.۴۰ دلار و نفت وستتگزاس اینترمدیت در حدود ۱۰۵.۷۱ دلار تثبیت شد.
بنابر همین گزارش، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست سال با نرخ سالانه ۲ درصد رشد کرده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به فصل قبل افزایش یافته، اما پایینتر از پیشبینی ۲.۲ درصدی اقتصاددانان است.
در بازارهای آسیا، شاخص S&P/ASX 200 استرالیا افزایش یافت و در مسیر پایان دادن به یک دوره هشتروزه افت قرار گرفت. شاخص «نیکی» (Nikkei) ژاپن نیز رشد محدودی ثبت کرد، در حالی که بازارهای هنگکنگ و کره جنوبی کاهش یافتند. بسیاری از بازارهای منطقه نیز بهدلیل تعطیلات روز کارگر بسته بودند.
با وجود افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک ناشی از تنشهای حکومت ایران و آمریکا، بازارهای جهانی همچنان تحت تاثیر عوامل اقتصادی و عملکرد شرکتها به مسیر صعودی خود ادامه دادهاند. با این حال، نوسانات قیمت نفت نشان میدهد که تحولات سیاسی میتواند در کوتاهمدت بر بازارها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
فایننشال تایمز گزارش داد اسرائیل به امارات متحده عربی سیستمهای تسلیحاتی پیشرفتهای، از جمله یک سامانه لیزری پیشرفته را برای دفاع در برابر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی ارسال کرده است. این اقدام یکی از نخستین نمونههای همکاری عمده دفاعی میان دو کشور است.
به گفته دو منبع آگاه، اسرائیل یک سامانه نظارتی سبک به نام «اسپکترو» را به سرعت به امارات ارسال کرده است که به این کشور کمک کرد پهپادهای ورودی، به ویژه پهپادهای شاهد، را از فاصلهای تا ۲۰ کیلومتر شناسایی کند.
طبق این گزارش، اسرائیل همچنین نسخهای از سامانه دفاع لیزری «پرتو آهنین» را به امارات ارسال کرده است. این سامانه لیزری که راکتها و پهپادهای کوتاهبرد را نابود میکند، نخستین بار اوایل سال جاری از سوی اسرائیل برای مقابله با پرتابههای ورودی حزبالله از لبنان به کار گرفته شد.
هر دو این تسلیحات ماهیت دفاعی دارند و در کنار سامانه پدافند هوایی «گنبد آهنین» که آن نیز به امارات ارسال شد، مستقر شدند. به گفته منابع آگاه، «دهها» نیروی نظامی اسرائیلی نیز برای بهرهبرداری از این سامانه به امارات اعزام شدند. وبسایت آکسیوس نخستین بار خبر استقرار گنبد آهنین در امارات را منتشر کرده بود.
یک منبع آگاه گفت سامانههای تسلیحاتی بیشتری نیز همراه با نیروهای اسرائیلی به امارات اعزام شده است.