رویترز گزارش داد جنگ دوماهه در ایران باعث اختلال در تامین مواد اولیه وارداتی برای رستوران‌های دبی شده و هزینه‌ها را افزایش داده است.

سرآشپزها می‌گویند بسته شدن تنگه هرمز و افزایش بهای سوخت هواپیما، هزینه حمل‌ونقل هوایی و دریایی را بالا برده و دسترسی به برخی مواد غذایی را دشوار کرده است.

شاو لش، سرآشپز رستوران مکزیکی لیلا مولینو در دبی، گفت واردات آووکادو و توماتیلو که از مواد اصلی غذاهای او هستند، با مشکل روبه‌رو شده است.

او افزود: «هزینه حمل بار افزایش یافته، قیمت سوخت بالا رفته و تنگه هرمز همچنان بسته است. این موضوع واقعا در تامین مواد اولیه برای ما مشکل ایجاد کرده است.» به گفته او، تولید کاهش یافته و خرید مواد در مقادیر کمتر انجام می‌شود.

گزارش‌ها حاکی است نرخ حمل‌ونقل هوایی در برخی مسیرها تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. کلویِن چونگ، سرآشپز رستوران جونز دبی، گفت انتقال مواد فسادپذیر مانند صدف نروژی یا برخی محصولات دریایی ژاپنی تنها از طریق بار هوایی ممکن شده که هزینه‌ها را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داده است. او افزود گردشگری «ضربه بزرگی» خورده است.

بر اساس نظرسنجی موسسه جونیپر استراتژی و مجمع جهانی سرمایه‌گذاری رستوران، میزان تقاضا برای رستوران‌ها در امارات به‌طور متوسط ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و هزینه تامین‌کنندگان نیز به‌طور میانگین ۱۳ درصد افزایش یافته است.

مقام‌های دبی اعلام کردند برخی رستوران‌ها با «دوره‌ای از اختلال در مراجعه مشتریان» روبه‌رو هستند و با ارائه منوهای محدودتر، استفاده از مواد اولیه محلی و پیشنهادهای ویژه تلاش می‌کنند شرایط را مدیریت کنند.

با این حال برخی سرآشپزها می‌گویند با اجرای آتش‌بس و بازگشایی مدارس، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی شرایط عادی و بهبود کسب‌وکار دیده می‌شود.