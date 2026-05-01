سفارت آمریکا در بیروت خواستار گفتوگوی رییسجمهوری لبنان و نتانیاهو شد
سفارت آمریکا در بیروت خواستار گفتوگوی رییسجمهوری لبنان و نتانیاهو شد و تاکید کرد که این مذاکرات میتواند آغازگر احیای ملی برای لبنان باشد.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، با تمجید از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و بهویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جریان جنگ اخیر، گفت آنچه «دیپلماسی موشکی» خواند، پیام جمهوری اسلامی را به دشمن منتقل کرده است.
او افزود: «موشک صورتی دخترانه ارسال شد و موشک آبی هم آماده پرتاب به قلب دشمن است.»
امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت مذاکرات درباره پرونده هستهای و تنگه هرمز پایان یافته است و افزود: «در صورتی که لازم باشد بعدا با قاطعیت و صلابت به این میدان خواهند رفت.»
نشریه پولیتیکو در گزارشی به بررسی تیره شدن روابط میان فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پرداخت. این گزارش توضیح داده است که چگونه انتقاد اخیر مرتس از عملکرد آمریکا در قبال تهران، خشم ترامپ را برانگیخت و ثبات روابط دو کشور را به خطر انداخت.
به نوشته پولیتیکو، مرتس ماهها برای ایجاد توازن در روابط با ترامپ تلاش کرد.
او بیش از هر رهبر اروپایی دیگری برای جلب رضایت ترامپ کوشید، زیرا حفظ روابط نزدیک با واشینگتن را «یک ضرورت راهبردی» میدانست.
با این حال، فشار سیاسی در داخل آلمان باعث شد تا صدراعظم لحن خود را نسبت به ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی تندتر کند.
مرتس هفته گذشته در سخنرانی خود در یک دبیرستان به دانشآموزان گفت که جمهوری اسلامی در حال «تحقیر کردن» آمریکا است.
این اظهار نظر باعث شد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به شدت به مرتس حمله کند.
رییسجمهوری آمریکا حتی تهدید کرد نیروهای نظامی خود را از خاک آلمان خارج میکند. موضوعی که برای برلین یک کابوس است.
واکنشهای متقابل
مرتس، ۱۰ اردیبهشت تلاش کرد شرایط را آرام کند.
او در یک پادگان نظامی گفت که روابط برلین و واشینگتن همچنان مستحکم است.
صدراعظم آلمان اعلام کرد کشورش در کنار متحدان ناتو برای تقویت پیوندهای فراآتلانتیک تلاش میکند.
مرتس احتمالا امیدوار است این جنجال فروکش کند، زیرا معتقد است ترامپ معمولا در نهایت از تهدیدهای تند خود عقبنشینی میکند.
اما ترامپ پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) دوباره به انتقادهای خود ادامه داد.
او نوشت که صدراعظم آلمان باید به جای دخالت در امور مربوط به تهدید هستهای تهران، بر پایان دادن به جنگ اوکراین و حل مشکلات داخلی کشورش تمرکز کند.
این برخورد تند، تغییر بزرگی نسبت به گذشته محسوب میشود، چرا که ترامپ پیش از این مرتس را «یک دوست» خطاب کرده بود که کارش را عالی انجام میدهد.
راهبرد آلمان در برابر ترامپ
راهبرد اصلی مرتس همواره دوری از رویارویی علنی با ترامپ بوده است.
رهبران آلمان میدانند که برای امنیت خود همچنان به قدرت نظامی و اطلاعاتی آمریکا نیاز دارند.
پولیتیکو نوشت که با این حال، تبعات اقتصادی جنگ با جمهوری اسلامی و فشارهای سیاسی داخلی، گاهی باعث میشود مرتس کنترل خود را از دست بدهد و انتقاد کند.
بسیاری از سیاستمداران آلمانی معتقدند تهدید ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی به سادگی قابل اجرا نیست.
آنها میگویند ارتش آمریکا برای عملیاتهای جهانی خود به پایگاههایش در آلمان نیاز دارد.
با این حال، بزرگترین خطر برای مرتس، از دست دادن روابط شخصی با ترامپ است. صدراعظم آلمان در حال حاضر تمام تلاش خود را به کار بسته است تا دوباره به فهرست دوستان رییسجمهوری آمریکا بازگردد.
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد با هفت شرکت بزرگ هوش مصنوعی شامل اسپیسایکس، اوپنایآی، گوگل، انویدیا، رفلکشن، مایکروسافت و آمازون وب سرویسز به توافق رسیده است.
بر اساس این گزارش، این توافقها توان نیروهای آمریکایی برای حفظ برتری در تصمیمگیری را تقویت خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز، پیشتر نوشت که یک قرارداد نشان میدهد نیروی دریایی آمریکا در حال تقویت توانمندیهای هوش مصنوعی برای شناسایی مینها در تنگه هرمز است.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، گفت تنگه هرمز از این پس نهتنها قابل مذاکره نیست، بلکه تحت «رژیم حقوقی جدیدی» که جمهوری اسلامی و همسایه شریک آن، عمان، طراحی خواهند کرد اداره میشود.
او افزود موضوع هستهای نیز برای مذاکره مسئلهای پایانیافته است.
امام جمعه تهران در ادامه از تیم مذاکرهکننده، محمد قالیباف و عباس عراقچی قدردانی کرد و گفت آنها «دست رد به سینه دشمن زدند».
در حالی که برنامههای هستهای و موشکی و همچنین فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی سالها در کانون توجه بینالمللی قرار داشتهاند، برخی گزارشها از شکلگیری یک تهدید کمتر شناختهشده خبر میدهند: توسعه توانمندیهای شیمیایی و بیولوژیک حکومت ایران.
بر اساس گزارش اخیر «مرکز مطالعات راهبردی بگین-سادات» در دانشگاه بار-ایلان اسرائیل، جمهوری اسلامی ممکن است در شرایطی که در ساخت سلاح هستهای ناکام مانده، بهدنبال تقویت چشمگیر ظرفیتهای خود در حوزه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک باشد.
این اندیشکده هشدار داد چنین روندی میتواند تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و مردم ایران به شمار آید.
در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۴ خود اعلام کرد فعالیتهای جمهوری اسلامی در حوزه عوامل مبتنی بر دارو با تعهدات تهران در چارچوب کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی همخوانی ندارد.
همچنین دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در ارزیابی سال گذشته خود هشدار داد حکومت ایران به احتمال زیاد در پی گسترش تحقیقات در زمینه عوامل شیمیایی و بیولوژیک است.
