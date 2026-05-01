وزارت خزانهداری ایالات متحده جمعه هشدار داد هر شرکت کشتیرانی که برای عبور از تنگه هرمز به ایران عوارض پرداخت کند، از جمله در قالب کمکهای خیریه به سازمانهایی مانند جمعیت هلال احمر ایران، در معرض خطر تحریمهای تنبیهی قرار دارد.
تنگه هرمز یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی راهبردی جهان است، بهطوری که حدود ۲۰ درصد از جریان صادرات نفت خام از راه دریایی در جهان و گاز طبیعی مایعشده از آن عبور میکند.
تهران بهعنوان بخشی از پیشنهادها برای پایان دادن به جنگ با اسرائیل و ایالات متحده، دریافت هزینه یا عوارض از کشتیهایی را که از تنگه عبور میکنند مطرح کرده است.
در بیانیه هشدارآمیزی که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا صادر شده، آمده که ایالات متحده از تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی و درخواستها برای پرداخت پول بهمنظور دریافت عبور امن از تنگه هرمز آگاه است.
این هشدار در حالی صادر شد که جمهوری اسلامی جدیدترین پیشنهاد خود برای مذاکرات با ایالات متحده را به میانجیهای پاکستانی ارسال کرده است؛ اقدامی که میتواند چشمانداز شکستن بنبست در تلاشها برای پایان دادن به جنگ را بهبود بخشد.
این دفتر اعلام کرد که این درخواستها ممکن است شامل چندین گزینه پرداخت باشد، از جمله ارزهای رایج، داراییهای دیجیتال، تهاترها، مبادلات غیررسمی، یا سایر پرداختهای غیرنقدی، مانند کمکهای ظاهرا خیریه به جمعیت هلال احمر ایران، بنیاد مستضعفان، یا حسابهای سفارت ایران.
در این بیانیه آمده است: «این دفتر این هشدار را صادر میکند تا به اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی درباره خطرات تحریمی انجام این پرداختها به، یا درخواست تضمین از، رژیم ایران برای عبور امن هشدار دهد. این خطرات صرفنظر از روش پرداخت وجود دارند.»
این هشدار در شرایطی صادر شده که همزمان رویترز گزارش داد نیروی دریایی آمریکا با استفاده از هوش مصنوعی در حال تقویت عملیات کشف و خنثیسازی مینها در این گذرگاه آبی است.
وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرد کشورش، ماموریتی بینالمللی با مشارکت بیش از ۵۰ کشور برای ازسرگیری سریع تردد در تنگه هرمز، آغاز کرده است.
اما در تهران، محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، گفت تنگه هرمز از این پس نهتنها قابل مذاکره نیست، بلکه تحت «رژیم حقوقی جدیدی» که جمهوری اسلامی و همسایه شریک آن، عمان، طراحی خواهند کرد اداره میشود.
کاخ سفید جمعه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد جدید ایران به ایالات متحده که به مقامات پاکستانی ارائه شده، اعلام کرد جزئیاتی از گفتوگوهای دیپلماتیک خصوصی ارائه نخواهد کرد.
آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، به رویترز گفت: «ما جزئیات گفتوگوهای دیپلماتیک خصوصی را مطرح نمیکنیم. دونالد ترامپ بهروشنی گفته است که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد، و مذاکرات برای تضمین امنیت ملی کوتاهمدت و بلندمدت ایالات متحده ادامه دارد».
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد جمهوری اسلامی متن تازهترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، به پاکستان بهعنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده آمریکا تحویل داده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه پنجشنبه در یک گفتوگوی تلویزیونی تاکید کرد خاتمه جنگ و دستیابی به صلح پایدار، اولویت تهران در مذاکره با آمریکا است.
این در حالی است که امام جمعه تهران و علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشتر اعلام کرده بودند مذاکره درباره برنامه هستهای و تنگه هرمز پایان یافته است.
همزمان جمعه سیانان نوشت مشخص نیست که آیا پیشنهاد اخیر ایران برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره کافی خواهد بود یا نه.
یک منبع جمهوری اسلامی به سیانان گفت که تهران میتواند ازسرگیری مذاکرات را در صورتی ببیند که ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو کند و حکومت ایران بهطور کامل تنگه هرمز را بازگشایی کند.
ایالات متحده بهوضوح اعلام کرده است که ایران باید اجازه دهد هر کشتیای بدون قید و شرط از این تنگه عبور کند؛ مشخص نیست که آیا پیشنهاد اخیر تهران تا این حد پیش میرود یا نه.
این منبع گفت که جمهوری اسلامی همچنان بهشدت به ایالات متحده «بیاعتماد» است و درک نمیکند چرا ایالات متحده در دور قبلی مذاکرات در پاکستان، گفتوگوها را ترک کرد.
بحران ریزپرندههای انتحاری حزبالله، به یکی از نگرانیهای جدی اسرائیل در جنوب لبنان تبدیل شده است.
گزارشها حاکی است حزبالله، استفاده از این پهپادهای انفجاری را افزایش داده و اسرائیل نیز در حال توسعه سامانههای تازه از جمله سلاحهای لیزری، برای مقابله با این تهدید است.
می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد:
پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیاتی بیش از ۷۵۰۰ قبضه سلاح متعلق به حزبالله در جنوب لبنان کشف، خنثی و منهدم شده است. همچنین مقادیر قابل توجهی تجهیزات و تسلیحات نظامی دیگر نیز در این منطقه ضبط شده است.
بر اساس این اعلام، اقلام مصادرهشده شامل بیش از ۱۰۰۰ صندوق مهمات، بیش از ۷۵۰ قبضه سلاح سبک، بیش از ۴۵۰ خشاب مهمات و بیش از ۳۰۰ قطعه تجهیزات نظامی بوده است.
منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت: «امارات متحده عربی به لانه اسرائیل تبدیل شده است و با ما برخورد خبیثانه داشت؛ اگر دوباره جنگ شود، به شکل دیگری برخورد خواهیم کرد و خاک بحرین را خشمگینانه در توبره میکنیم.»
و افزود: «در جنگ قبلی سربازان آمریکایی را در هتلهای منطقه زدیم و اگر دوباره جنگ شود، آنها را در کاخهای شیخنشینها هم که باشند، میزنیم.»
همچنین علی خضریان، دیگر نماینده مجلس گفت روزهای «تلخ و تاریکی» در انتظار امارات متحده عربی است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تهدید امارات متحده عربی، گفت: «بانک اهداف ما کاملا بروزرسانی شده و اماراتیها روزهای تلخ و تاریکی پیش رو خواهند داشت. با توجه به گزارشاتی که درز پیدا کرده، جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ما وضعیت تلخی برای آنها در نظر گرفتهاند.»
این نماینده مجلس گفت: «در موضوع امارات متحده عربی، حتی کشورهایی مثل عربستان سعودی هم وقتی با مقاماتشان دیدار میکردم، بدون اینکه اشارهای به انتشار آن بکنند، گلایههای سنگینی نسبت به همسویی این کشور با اسرائیل مطرح میکردند.»
پیشتر انور قرقاش، مشاور رییس دولت امارات متحده عربی، گفت پس از حمله جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، هیچگونه ترتیبات یکجانبه قابل اعتماد یا قابل اتکا نیست.