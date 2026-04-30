کی‌یر استارمر چهارشنبه در مجلس عوام هشدار داد که کشورش با افزایش حملات علیه یهودیان مواجه است. این اظهارات پس از حمله با چاقو در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن مطرح شد؛ جایی که یک مرد ۴۵ ساله به اتهام زخمی کردن دو نفر بازداشت شد. پلیس متروپولیتن اعلام کرد مظنون پس از استفاده از شوکر دستگیر شده و مجروحان در محل درمان شده‌اند.

ویدئویی که به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد مهاجمی با کوله‌پشتی به یک رهگذر در نزدیکی ایستگاه اتوبوس حمله می‌کند. این حادثه بخشی از موجی از خشونت‌های مظنون به یهودستیزی است که در هفته‌های اخیر نگرانی مقامات اروپایی را برانگیخته است.

تشدید تنش‌های دیپلماتیک با تهران

در پی این حملات، سفیر حکومت ایران به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد؛ اقدامی که در واکنش به انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی با مضامین تحریک‌آمیز صورت گرفت. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد کرده و هرگونه تلاش برای تحریک خشونت را انکار کرده است.

در همین حال، وزارت خارجه اسرائیل با انتقاد از دولت بریتانیا اعلام کرد که اظهارات مقام‌های لندن برای مهار یهودستیزی کافی نیست و خواستار برخورد جدی‌تر با ریشه‌های این پدیده شد.

نگرانی از نقش شبکه‌های نیابتی

به نوشته واشینگتن‌پست، این موج حملات نگرانی‌ها درباره افزایش فعالیت «هسته‌های خفته» و نیروهای نیابتی مرتبط با حکومت ایران را تشدید کرده است؛ شبکه‌هایی که گفته می‌شود از طریق اینترنت - حتی با جذب نوجوانان - برای انجام عملیات خرابکارانه سازماندهی می‌شوند.

بخش قابل توجهی از این حملات به گروهی ناشناس نسبت داده شده که خود را «جنبش اسلامی اصحاب الیمین» معرفی می‌کند. مقامات بریتانیایی و اروپایی در حال بررسی این گروه هستند که نشانه‌هایی از ارتباط احتمالی آن با نهادهای امنیتی حکومت ایران یا گروه‌های نیابتی دیده می‌شود.

افزایش بی‌سابقه خشونت‌ها

بریتانیا از زمان آغاز جنگ حکومت ایران با آمریکا و اسرائیل در اسفند، شاهد موجی از خشونت بوده که به گفته مقامات، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده بی‌سابقه است.

این حملات شامل آتش‌سوزی عمدی آمبولانس‌های یک سازمان امدادی یهودی در ماه مارس، حمله به یک کنیسه و یک شبکه رسانه‌ای در آوریل، و تلاش نافرجام برای حمله پهپادی به سفارت اسرائیل در لندن بوده است.

به گفته منابع امنیتی، دست‌کم ۲۷ مظنون در ارتباط با این پرونده‌ها بازداشت شده‌اند و تحقیقات توسط واحد ضدتروریسم پلیس لندن و همچنین بخش مرتبط با ایران در MI5 در حال پیگیری است.

شواهد غیرقطعی، اما نگرانی فزاینده

مقامات بریتانیایی تاکید کرده‌اند که هنوز ارتباط قطعی این حملات با تهران اثبات نشده، اما برخی منابع امنیتی گفته‌اند شواهد موجود «به‌طور منطقی به ایران اشاره دارد».

پیش‌تر نیز رییس MI5 اعلام کرده بود این سازمان طی یک سال بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مرتبط با حکومت ایران را شناسایی کرده است. به گفته کارشناسان، حکومت ایران در این اقدامات از الگوی استفاده از شبکه‌های جنایی و نیروهای جذب‌شده آنلاین بهره می‌گیرد؛ روشی که ردیابی آن دشوار است.

گروهی مرموز با ادعاهای متناقض

گروه «اصحاب الیمین» که مسئولیت برخی حملات را بر عهده گرفته، نخستین‌بار در ماه مارس در یک کانال تلگرامی مرتبط با یک گروه شبه‌نظامی عراقی ظاهر شد. این گروه مدعی آغاز عملیات علیه منافع آمریکا و اسرائیل در سطح جهانی شده است.

با این حال، مقامات می‌گویند برخی ادعاهای این گروه نادرست یا اغراق‌آمیز بوده و برخی عملیات‌ها نیز نشانه‌هایی از آماتور بودن دارند؛ از جمله حمله پهپادی نافرجام به سفارت اسرائیل که بدون تلفات و بدون کشف مواد خطرناک پایان یافت.

با وجود این، برخی نشانه‌ها - از جمله نمادها و زمان‌بندی انتشار بیانیه‌ها - احتمال ارتباط این گروه با حکومت ایران یا نیروهای نیابتی آن را تقویت کرده است. یک مرکز تحقیقاتی در هلند نیز اعلام کرده این الگوها این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این گروه یک سازمان واقعی است یا پوششی برای عملیات ترکیبی حکومت ایران.

به گزارش واشینگتن‌پست، در حالی که دولت بریتانیا تلاش کرده خود را از «جنگ ایران» دور نگه دارد، موج خشونت‌های اخیر نشان می‌دهد پیامدهای این درگیری به داخل اروپا نیز کشیده شده است. با ادامه تحقیقات و نبود شواهد قطعی، نگرانی‌ها درباره امنیت داخلی و احتمال گسترش این حملات همچنان رو به افزایش است.

