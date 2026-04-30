اصابت یک پهپاد به شمال اسرائیل
رسانههای اسرائیلی از اصابت یک پهپاد به نزدیکی منطقه شومرا در شمال این کشور در مرز با لبنان خبر دادند.
ارتش اسرائیل نیز تایید کرد یک پهپاد در شهر شومرا سقوط کرده است. ارتش افزود جزییات این حادثه در دست بررسی است.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت سیاستهای جمهوری اسلامی و محاصره اقتصادی باعث آسیب جدی به بنادر ایران شده و با محدود شدن واردات و صادرات بهجز غذا و دارو، وضعیت اقتصادی شهرهای بندری رو به وخامت میرود.
او افزود این شرایط حتی صنایع مهمی مثل فولاد را نیز دچار کمبود و بحران کرده است.
عبور یک نفتکش ژاپنی از تنگه هرمز با مجوز جمهوری اسلامی بازتاب گستردهای در شرق آسیا داشته است.
سفارت جمهوری اسلامی در توکیو این اقدام را به «دوستی دیرینه» نسبت داده و به یک واقعه تاریخی اشاره کرده که اساسا به دوران پهلوی بازمیگردد.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
خروج امارات متحده عربی از اوپک، بار دیگر نگاهها را به نقشی جلب کرد که ایران پیشتر در شکل دادن به بازار جهانی نفت بر عهده داشت.
در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی، ایران در دوران محمدرضاشاه پهلوی یکی از بازیگران کلیدی اوپک بود؛ کشوری که با سیاستهای نفتی خود، قیمتها را دستخوش تغییر میکرد و معادلات اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار میداد.
گزارش پیشرو در اینستاگرام ایراناینترنشنال روایت میکند چگونه نفت همزمان ابزار قدرت و منبع بحران شد و چرا میراث آن هنوز بر اقتصاد جهانی سایه انداخته است.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، ۹ اردیبهشت در نشستی با کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد واشینگتن همچنان مصمم به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.
مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در سفر به نیویورک با زهران ممدانی، شهردار این شهر، دیدار و گفتوگو کرد.
او سپس برای نخستین بار از محل یادبود قربانیان حملات یازدهم سپتامبر بازدید کرد.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.