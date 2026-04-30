یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «من از شهر مرند پیام میدم. همه چیز گرون شده، خیلی وحشتناک، و این تازه اولش هست.»
او افزود: «من در ترمینال شاغل هستم. از شروع جنگ همه اتوبوسها در ترابری ضرر میکنن، نه بار، نه مسافری. ترمینال به یک جای متروکه تبدیل شده.»
در پیام دیگری آمده است: «در زاهدان، کمبود شدید بنزین و محدودیتهای عرضه به بازار سیاه دامن زده و بنزین آزاد در خیابان تا هر ۲۰ لیتر یک میلیون تومان فروخته میشود.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی، از تشدید بحران اقتصادی و افزایش فقر در جامعه پس از برقراری آتشبس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز ناراحتی کرد.
این شهروند گفت: «وقتی به سوپرمارکت میرویم و برمیگردیم، کاملا ورشکست میشویم.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی با اشاره به بروز برخی مشکلات پس از برقراری آتشبس موقت گفت نابودی زیرساختها بر معیشت مردم تاثیر منفی میگذارد، اما فشار مالی مستقیم بر نیروهای وابسته به حکومت باعث ریزش آنها میشود.
او افزود مدتی است شماری از نیروهای بسیج مزد خود را دریافت نکردهاند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی خطاب به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو گفت جنگ اخیر جمهوری اسلامی را تحت فشار گذاشت، اما توقف آن در میانه راه، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داد.
او تاکید کرد: «ما مردم ایران لایق بهترینها هستیم.»
مخاطبان ایراناینترنشنال از اخراج گسترده کارکنان، گرانی کالاهای اساسی، بیکاری، فقر غذایی و ناتوانی در پرداخت اجاره خبر دادند. در ادامه، گزیدهای از این پیامها را مرور میکنیم.
- «در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی در رشت دستکم ۲ هزار نفر اخراج شدهاند.»
- «در شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی امروز زیرنویس کرد ما در جنگ هستیم، کالای اساسی گران هست و ملت ایران باید به این موضوع عادت کنند.»
- «پتروشیمی مرودشت کار میکردم. تعدیل نیرو کردن و الان دو ماهه بیکار هستم. مادر پیری دارم که شرمندهاش شدم. مصرف خوراکمون رو روزی یک وعده کردیم. اون هم بهزور میتونیم از پسش بربیایم. اجارهخونه هم ندادم. وضعیت خرابه.»
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از افزایش شدید قیمت دارو و کمبود آن در ایران خبر دادند و نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای شهروندان آمده است.
- «من پزشک هستم. هزینه داروها به حدی بالا رفته که بیمارها توانایی خرید داروها را ندارن. هر بسته داروی تشنج که قبل از عید ۵۰۰ هزار تومن بود، الان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومن شده که برای هر ماه، دو یا سه تا باید مصرف کنن.»
- «قبل از جنگ واکسن گارداسیل رو سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومن خریدم. امروز رفتم خریدم هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومن. نفسم برید.»
- «اسپری سالبوتامول که قبل جنگ تقریبا ۴۰ هزار تومن قیمتش بود، الان به ۵۰۰ هزار تومن رسیده.»
- «علاوه بر وضعیت مالی وحشتناک و بیکاری و فشارهای روانی، دیگه داروهای حیاتی هم در ایران پیدا نمیشن. داروی اگزمستان که برای بیماران سرطان پستان تجویز میشه، هیچجا پیدا نمیشه. ایرانیش که نایاب هست و خارجیش هم که با قیمتهای فضایی میشد پیدا کنی، دیگه نیست. وضعیت کسانی که سالها با رنج بیماری جنگیدن و حالا ممکنه با نبود دارو دوباره وضعیتشون حاد بشه، چی میشه؟»
- «قیمت داروها سر به فلک کشیده. کسانی مثل من که به داروهای خاصی نیاز دارن، الان باید حدود ماهی هفت میلیون هزینه کنن. این در حالی است که حقوق وزارت کار ۱۵ میلیون هست. تازه اکثر مردم بیکار شدن و درآمد درستی ندارن.»