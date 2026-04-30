اجرای حکم اعدام یک معترض و گزارش از وضعیت زندانیان محکوم به اعدام
حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض ۲۱ ساله بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۱ معترض زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار در شرایط بسیار بدی نگهداری میشوند. ناصر بکرزاده، زندانی ۲۵ ساله در زندان ارومیه، از تایید سومین حکم اعدام خود خبر داده است.
توضیحات رقیه رضایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، را ببینید.
یک روز پس از حمله یهودستیزانه با چاقو در شمال لندن، بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را از «قابل توجه» به «شدید» افزایش داد. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گفت یهودیان در ترس زندگی میکنند و وعده داد اقدامات برای حفاظت از آنان تقویت شود.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت گفت این ارزیابی منعکسکننده اطلاعات جدید و افزایش بلندمدت تهدیدات افراطگرایانه است و صرفا در واکنش به حمله در منطقه گولدرز گرین انجام نشده است.
افزایش این سطح به دومین سطح بالای پنجگانه تهدید تروریسم به این معناست که وقوع یک حمله تروریستی در شش ماه آینده بسیار محتمل است.
روز چهارشنبه هفته جاری دو مرد یهودی در منطقه گولدرز گرین مورد حمله با چاقو قرار گرفتند.
بریتانیا آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۱، پس از بمبگذاری بیمارستان زنان لیورپول و قتل نماینده مجلس دیوید آمِس، چنین سطح تهدیدی را تجربه کرده بود و سپس در اوایل ۲۰۲۲ به «قابل توجه» کاهش یافت.
مقامات گفتند این طبقهبندی در پی مجموعهای از حملات اخیر در لندن و نگرانیهای امنیتی فزاینده مرتبط با دولتهای خارجی انجام شده است؛ دولتهایی که به گفته آنان به تشدید خشونت، از جمله علیه جامعه یهودی، کمک کردهاند.
لورنس تیلور، رییس پلیس ضدتروریسم، گفت بریتانیا مدتی است با تهدید فزاینده تروریستی روبهرو بوده و خطرات از جهات مختلفی ناشی میشود.
او در بیانیهای گفت: «ما شاهد تهدیدی افزایشیافته علیه افراد و نهادهای یهودی و اسرائیلی در بریتانیا هستیم و پلیس همچنین در حال کار برای مقابله با یک وضعیت جهانی غیرقابل پیشبینی است که پیامدهایی در داخل کشور دارد، از جمله تهدیدهای فیزیکی توسط عوامل مرتبط با دولتها.»
استارمر که بهدلیل نحوه واکنش دولتش به این حملات با انتقادهای شدید بخشی از جامعه یهودی روبهرو شده، وعده داد حضور پلیس در مناطق یهودی افزایش یابد، با مروجان یهودستیزی برخورد و قوانین جدیدی برای مقابله با تهدیدهای تحت حمایت دولتها، از جمله جمهوری اسلامی، تدوین شود.
او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «مردم میترسند؛ میترسند در جامعه خود هویتشان را نشان دهند، میترسند به کنیسه بروند و [مراسم] دین خود را انجام دهند، میترسند به عنوان یهودی به دانشگاه بروند، فرزندانشان را به عنوان یهودی به مدرسه بفرستند، به همکارانشان بگویند که یهودی هستند.»
استارمر گفت: «ما به اختیارات قویتری نیاز داریم تا تهدید مخرب ناشی از دولتهایی مانند جمهوری اسلامی را مهار کنیم، زیرا میدانیم که آنها بهطور قطع میخواهند به یهودیان بریتانیا آسیب برسانند.»
یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکههای اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.
مقامهای بریتانیایی پیشتر هشدار دادند جمهوری اسلامی میکوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.
اواخر فروردین، شورای سردبیری ایراناینترنشنال با انتشار بیانیهای از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامهنگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمیدهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب به کار خود ادامه خواهد داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد و ایالات متحده برای اقدام احتمالی نیازی به کمک دیگر کشورها ندارد.
او گفت از همان روز اول کار ایران «تمام شده بود» و در صورت لزوم، آمریکا کاملا آماده اقدام است.
ترامپ با انتقاد از برخی کشورهای اروپایی گفت: «ایتالیا هیچ کمکی به ما نکرده و اسپانیا هم کاملا افتضاح بوده.»
او افزود آمریکا در موضوع اوکراین به این کشورها کمک کرده، در حالی که به گفته او، اوکراین ارتباط مستقیمی با آمریکا ندارد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین از آلمان انتقاد کرد و گفت این کشور با مشکلات مهاجرتی، انرژی و اوکراین روبهرو است.
او افزود یکی از مقامهای آلمان از او بابت نحوه برخورد با ایران انتقاد کرده، اما در پاسخ به این پرسش که آیا ایران باید سلاح هستهای داشته باشد، پاسخ منفی داده است.
ترامپ تاکید کرد: «برای این جهان، برای کشور ما، و قطعا برای اسرائیل، خاورمیانه و اروپا، نمیتوان اجازه داد ایران سلاح هستهای داشته باشد.» او افزود ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «ایران در دو ماه گذشته ۴۲ هزار نفر را کشته—معترضان. آنها آن کشتیگیر را کشتند، همتیمیهایش را هم کشتند. او یک قهرمان جهان در کشتی بود، کشتیگیر بزرگی بود، استعداد فوقالعادهای داشت. او را کشتند چون اعتراض کرده بود. او در حال کشتی گرفتن نبود، بلکه علیه حکومت صحبت کرده بود و به همین دلیل او را کشتند. او و دوستانش را اعدام کردند.»
او درباره مقامات جمهوری اسلامی گفت: «اینها گروه خشن و سختی هستند. اما ما آنها را بهشدت تضعیف کردهایم و اقتصادشان در وضعیت فاجعهباری است. باید ببینیم تا چه زمانی دوام میآورند. خواهیم دید.»
ترامپ افزود: «ما میتوانیم مستقیما از وسط تهران پرواز کنیم بدون اینکه به ما شلیک شود، چون آنها پدافند هوایی ندارند. هیچچیزی ندارند. سعی میکنند بفهمند چه خبر است. اما من قرار است مذاکره کنم، و آنها دارند شما را از موضع ضعف مجبور به مذاکره میکنند، نه از موضع قدرت. اما تفاوت این است که برای من اهمیتی ندارد. و همه واقعیتها را میدانند. ما داریم آن کشور را نابود میکنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در کاخ سفید گفت: «حکومت ایران خیلی مشتاق است که به یک توافق برسد. نمیخواهم زیاد وارد جزئیات شوم، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند، باور کنید یا نه.»
ترامپ با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی افزود: «نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و تقریبا هر نوع تجهیزاتشان نابود شده است.»
او گفت حدود ۸۲ درصد کارخانههای پهپاد و نزدیک به ۹۰ درصد کارخانههای موشکی از کار افتادهاند و بسیاری از موشکها نیز از بین رفته است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین درباره حمله با بمبافکن بی-۲ گفت: «اگر آن بمبافکن بی-۲ را نداشتیم و وارد عمل نمیشدیم، توان هستهای آنها را کاملا نابود نمیکردیم.»
او افزود این اقدام باعث شد جمهوری اسلامی به بمب هستهای نرسد و این حمله باید سالها پیش انجام میشد.
ترامپ با اشاره به وضعیت رهبری جمهوری اسلامی گفت: «رهبران رده اولشان رفتهاند، رهبران رده دومشان هم رفتهاند و حالا با رهبران رده سوم سروکار داریم.»
او وضعیت کنونی جمهوری اسلامی را «بسیار بد» توصیف کرد و افزود بسیاری از رهبران بههمراه ارتش از بین رفتهاند.
او درباره روند مذاکرات نیز گفت: «هیچکس بهجز خودم و چند نفر دیگر دقیقا نمیداند مذاکرات درباره چیست.»
ترامپ تاکید کرد حکومت ایران بهشدت خواهان توافق است، اما مشخص نبودن ساختار رهبری را یک مشکل دانست.
رییسجمهوری آمریکا همچنین درباره حضور تیم فوتبال ایران در آمریکا و اظهارات رییس فیفا گفت: «بگذارید خوب بازی کنند. هر کاری میخواهید انجام دهید. احتمالا تیم خوبی هم دارند.»
ترامپ: گفت: «اگر ایران سلاح هستهای داشته باشد و از آن استفاده کند، آنوقت کل دنیا کاملا متفاوت خواهد شد. آنوقت مسئله این نیست که فقط کمی بیشتر برای بنزین پول بدهید. قیمت بنزین و نفت بهسرعت پایین میآید، بهمحض اینکه جنگ تمام شود.»