ترامپ: برای اقدام علیه جمهوری اسلامی به کمک هیچ کشوری نیاز نداشتیم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد و ایالات متحده برای اقدام احتمالی نیازی به کمک دیگر کشورها ندارد.
او گفت از همان روز اول کار ایران «تمام شده بود» و در صورت لزوم، آمریکا کاملا آماده اقدام است.
ترامپ با انتقاد از برخی کشورهای اروپایی گفت: «ایتالیا هیچ کمکی به ما نکرده و اسپانیا هم کاملا افتضاح بوده.»
او افزود آمریکا در موضوع اوکراین به این کشورها کمک کرده، در حالی که به گفته او، اوکراین ارتباط مستقیمی با آمریکا ندارد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین از آلمان انتقاد کرد و گفت این کشور با مشکلات مهاجرتی، انرژی و اوکراین روبهرو است.
او افزود یکی از مقامهای آلمان از او بابت نحوه برخورد با ایران انتقاد کرده، اما در پاسخ به این پرسش که آیا ایران باید سلاح هستهای داشته باشد، پاسخ منفی داده است.
ترامپ تاکید کرد: «برای این جهان، برای کشور ما، و قطعا برای اسرائیل، خاورمیانه و اروپا، نمیتوان اجازه داد ایران سلاح هستهای داشته باشد.» او افزود ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «ایران در دو ماه گذشته ۴۲ هزار نفر را کشته—معترضان. آنها آن کشتیگیر را کشتند، همتیمیهایش را هم کشتند. او یک قهرمان جهان در کشتی بود، کشتیگیر بزرگی بود، استعداد فوقالعادهای داشت. او را کشتند چون اعتراض کرده بود. او در حال کشتی گرفتن نبود، بلکه علیه حکومت صحبت کرده بود و به همین دلیل او را کشتند. او و دوستانش را اعدام کردند.»
او درباره مقامات جمهوری اسلامی گفت: «اینها گروه خشن و سختی هستند. اما ما آنها را بهشدت تضعیف کردهایم و اقتصادشان در وضعیت فاجعهباری است. باید ببینیم تا چه زمانی دوام میآورند. خواهیم دید.»
ترامپ افزود: «ما میتوانیم مستقیما از وسط تهران پرواز کنیم بدون اینکه به ما شلیک شود، چون آنها پدافند هوایی ندارند. هیچچیزی ندارند. سعی میکنند بفهمند چه خبر است. اما من قرار است مذاکره کنم، و آنها دارند شما را از موضع ضعف مجبور به مذاکره میکنند، نه از موضع قدرت. اما تفاوت این است که برای من اهمیتی ندارد. و همه واقعیتها را میدانند. ما داریم آن کشور را نابود میکنیم.»