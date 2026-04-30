به گزارش هیل، جنگ اقتصادی میان ایالات متحده و حکومت ایران به نقطه‌ای حساس رسیده و هر دو طرف در حالی با فشارهای فزاینده مواجه‌اند که مذاکرات برای پایان جنگ همچنان بر سر برنامه هسته‌ای تهران در بن‌بست باقی مانده است.

به نوشته هیل، تسلط ایران بر تنگه هرمز باعث افزایش قیمت سوخت در آمریکا شده و میانگین قیمت بنزین را به حدود ۴ دلار و ۲۳ سنت برای هر گالن، بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ، رسانده است. این وضعیت هم‌زمان با کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رخ داده و فشارهای سیاسی بر دولت او را افزایش داده است.

در مقابل، مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که حکومت ایران تحت محاصره دریایی با محدودیت شدید در ذخیره‌سازی نفت و گاز روبه‌رو شده و ناچار است برای پایان جنگ شروط واشینگتن را بپذیرد.

کریستیان کوتس اولریشسن از موسسه بیکر دانشگاه رایس، وضعیت کنونی را «یک بازی انتظار اقتصادی» توصیف کرد و گفت هر دو طرف معتقدند می‌توانند طرف مقابل را از نظر اقتصادی از پا درآورند. به گفته او، میزان تاب‌آوری اقتصادی دو کشور عامل تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت مذاکرات صلح یا بازگشت به درگیری نظامی خواهد بود.

در همین حال، عدنان مزرعی تاکید کرد که فشار اقتصادی بر حکومت ایران به‌مراتب شدیدتر از ایالات متحده است و اقتصاد آمریکا همچنان در وضعیت باثباتی قرار دارد. با این حال، او هشدار داد که افزایش قیمت‌ها در داخل آمریکا می‌تواند پیامدهای سیاسی برای دولت ترامپ به همراه داشته باشد.

به گزارش هیل، در حالی که هر دو کشور درگیر یک رقابت فرسایشی اقتصادی شده‌اند، نتیجه این نبرد - اعم از رسیدن به توافق یا بازگشت به جنگ - تا حد زیادی به توان هر یک از طرفین در تحمل فشارهای اقتصادی بستگی دارد؛ عاملی که می‌تواند مسیر تحولات آینده را تعیین کند.

