انتقاد شهروندان از ادامه اعدامها و بیاثری وعدههای ترامپ
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نوشت: «همه چیز گرون شده و از پس هزینههای زندگی بر نمیآییم. همیشه از طرف حکومت تهدید میشیم با این همه اعدامی که داره انجام میده. دیگه اعصابی برامون نمونده.»
در پیام دیگری آمده است: «از شیراز پیام میدم. از تورم روزانه کالاها و بیکاری، از انتظار برای تصمیمات پرزیدنت ترامپ و مهمتر از همه، از اعدامها خسته و بیطاقت هستیم.»
شهروند دیگری نوشت: «هر روز جوانهای ما رو اعدام میکنن. ترامپ هم هیچکاری نتونست انجام بده. یادمون نرفته یک بار اومد گفت من نذاشتم ۸۰۰ نفر رو اعدام کنن. بعد اومد گفت نباید اون ۸ دختر اعدام بشن. اما چی شد؟ جمهوری اعدامی داره کار خودش رو میکنه.»