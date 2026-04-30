در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال، مقام‌های رسمی در استرالیا و نیوزیلند با ابراز نگرانی از ادامه اعدام معترضان و قطع طولانی‌مدت اینترنت در ایران، بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز و دسترسی به اطلاعات تاکید کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا اعلام کرد دولت این کشور «همواره در محکومیت اقدامات خشونت‌آمیز و ارعاب‌آمیز رژیم ایران ثابت‌قدم بوده است، از جمله قطع ارتباطات مخابراتی با هدف پنهان کردن ابعاد خشونت.»

استرالیا پیش‌تر نیز در واکنش به آنچه «حملات هدایت‌شده از سوی ایران» خوانده شد، سفیر حکومت ایران و چند دیپلمات دیگر را اخراج کرده و بیش از ۲۲۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله بیش از ۱۰۰ مورد مرتبط با سپاه پاسداران، را تحریم کرده است.

با این حال، وزارت خارجه استرالیا به گزارش‌هایی درباره تشویق ایرانیان مقیم این کشور برای مشارکت در کارزاری موسوم به «جان‌فدا» پاسخی نداد. بر اساس این گزارش‌ها، از افراد خواسته شده بود از طریق سامانه «میخک» برای مشارکت یا ارسال کمک مالی ثبت‌نام کنند؛ موضوعی که با توجه به قوانین سخت‌گیرانه استرالیا درباره مشارکت در «فعالیت خصمانه» در خارج از کشور، نگرانی‌هایی ایجاد کرده و پلیس فدرال اعلام کرده در حال بررسی آن است.

در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه نیوزیلند نیز تاکید کرد که ایرانیان حق دارند «به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند».

