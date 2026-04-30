آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، در شبکه ایکس نوشت با هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، گفت‌وگو کرده و حمایت و همبستگی اتحادیه اروپا را با عمان و همه کشورهای منطقه که از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تاثیر گرفته‌اند، اعلام کرده است.

او افزود اتحادیه اروپا هرگونه حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه را «بدون استثنا» محکوم می‌کند.

کوستا بازگرداندن آزادی کشتیرانی و عبور ایمن از تنگه هرمز را اولویتی مشترک خواند و تاکید کرد این موضوع با توجه به موقعیت عمان به‌عنوان یک کشور ساحلی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رییس شورای اروپا تاکید کرد دیپلماسی تنها راه پایدار برای حل این بحران است و عمان می‌تواند به‌عنوان یک میانجی مورد اعتماد نقش مهمی ایفا کند؛ نقشی که اتحادیه اروپا آماده حمایت از آن است.