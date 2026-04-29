دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در ضیافت شام کاخ سفید با حضور چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، گفت هرگز اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود پادشاه بریتانیا حتی بیش از او با این موضع موافق است.

او اضافه کرد جمهوری اسلامی این موضوع را می‌داند و اکنون به‌طور کاملا جدی از آن آگاه است.

ترامپ همچنین گفت آمریکا هم‌اکنون در خاورمیانه در حال انجام اقداماتی است و این روند به گفته او بسیار خوب پیش می‌رود. او افزود ایالات متحده از نظر نظامی آن دشمن مشخص را شکست داده است.