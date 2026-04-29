پوتین در گفتوگو با ترامپ پیشنهادهایی برای حل مساله هستهای تهران ارائه داد
خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از دستیاران رییسجمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشنهادهای تازهای برای حل مناقشه برنامه هستهای جمهوری اسلامی ارائه داده است.
پیشتر کرملین اعلام کرده بود که پوتین و ترامپ، چهارشنبه ۹ اردیبهشت در تماسی تلفنی درباره برنامه هستهای ایران و جنگ اوکراین گفتوگو کردند.
پوتین همچنین پیشنهاد داد همزمان با سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در ماه آینده، یک آتشبس موقت در اوکراین برقرار شود.
یوری اوشاکوف، مشاور رییسجمهوری روسیه، به خبرنگاران گفت پوتین به ترامپ گفته است که عملیات زمینی در خاک ایران کاملا «غیرقابل قبول و خطرناک» خواهد بود.
این گفتوگو در حالی انجام شده که تنشها بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی و جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا و روسیه به شمار میرود.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در پاسخ به سوال نماینده کنگره درباره زمان احتمالی پایان جنگ ایران، گفت ارتش آمریکا هرگز درباره اینکه تا چه مدت به یک ماموریت متعهد خواهد ماند، دست خود را برای دشمن رو نمیکند.
کریسی هولاهان، نماینده دموکرات، از هگست پرسید: «فقط در حد یک برآورد کلی، فکر میکنید چند ماه دیگر زمان لازم دارید تا بتوانید عملیات را با موفقیت به پایان برسانید؟ و فکر میکنید چند میلیارد دلار دیگر از این نهاد درخواست خواهید کرد؟»
هگست که چهارشنبه ۹ اردیبهشت برای شرکت در جلسه بررسی پیشنهاد بودجه نظامی سال آینده در کنگره حاضر شده بود، از ارائه هرگونه برآورد مشخص درباره مدت ادامه عملیات یا هزینههای احتمالی آن خودداری کرد.
یک مقام آگاه در دولت کانادا به ایراناینترنشنال گفت که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران و فرمانده پیشین سپاه، تنها چند ساعت پس از ورود به کانادا، از این کشور بازگردانده شد.
به گفته این منبع آگاه، تاج و دو همراهش حدود ساعت ۱۰ شب سهشنبه، هشتم اردیبهشت، کانادا را ترک کردند. هرچند هیات جمهوری اسلامی اجازه ورود به این کشور را دریافت کرده بود، اما پس از ورود، از سوی مقامهای کانادایی مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت بازگردانده شد.
تاج و دو نفر همراه او برای شرکت در اجلاس فیفا برای جام جهانی پیش رو به کانادا سفر کرده بودند. این رویداد پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در ونکوور برگزار میشود و در آستانه جام جهانی اهمیت ویژهای برای کشورهای عضو فیفا دارد.
بازگرداندن آنها پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تیآرپی صادر شده است. این نوع ویزا برای افرادی صادر میشود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان بهطور موقت لغو میشود.
انتشار این گزارش بهسرعت واکنشهایی سیاسی در اتاوا را برانگیخت و دولت کانادا را با پرسشهایی درباره چرایی صدور مجوز ویژه برای یک مقام پیشین سپاه پاسداران روبهرو کرد.
لئو هوساکوس، رهبر اپوزیسیون در سنای کانادا، سهشنبه صبح با استناد به گزارش ایراناینترنشنال، دولت را درباره ورود تاج تحت فشار قرار داد.
هوساکوس گفت: «دولت ظاهرا نمیتواند سپاه پاسداران را از کشور بیرون کند، اما میتواند راهی پیدا کند تا فرش قرمز برای فرمانده سپاه پهن کند و از او استقبال کند. رهبر محترم، چرا دولت شما هنوز قادر یا مایل نیست مقررات کانادا درباره ممنوعیت ورود مرتبط با تروریسم را اجرا کند؟ اگر در بیرون انداختن او [تاج] از کشور ما جدی نیستید، اصلا فایده قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی چیست؟»
وزارت مهاجرت کانادا تنها پس از خروج تاج از این کشور بهصورت عمومی به این موضوع واکنش نشان داد. این وزارتخانه با استناد به قوانین مربوط به حریم خصوصی، از نام بردن از تاج خودداری کرد اما گفت افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کانادا جایی ندارند.
کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران را نهادی تروریستی شناخت. این قانون به دولت کانادا اجازه میدهد داراییهای مرتبط با سپاه را مسدود کنند، همچنین بر امکان ورود افراد مرتبط با سپاه به کانادا اثر میگذارد.
همزمان با آمادهسازی جهان فوتبال برای آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، غیبت مقامهای ارشد فدراسیون فوتبال ایران در نشستهای کلیدی فیفا در ونکوور توجهها را جلب کرده بود.
پیشتر نیز، تاج و هدایتالله ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به دلیل آنچه «مشکلات ویزا» عنوان شده بود، در کنگره سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا، AFC، که هشتم اردیبهشت برگزار شد، حضور نیافتند.
با این حال، فیفا همچنان امیدوار بود نمایندگان تهران بتوانند خود را برای کنگره اصلی این نهاد در روز پنجشنبه به ونکوور برسانند تا از غیبت کامل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در این رویداد جلوگیری شود.
در پی انتشار خبر صدور مجوز ورود به کانادا برای تاج، گروهی از ایرانیان ساکن این کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی در برابر برنامهریزی کرده بودند.
تاج پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت خود را بهعنوان فرمانده اطلاعات سپاه در اصفهان آغاز کرد. در آن زمان واحدهای اطلاعاتی سپاه در مرکز تحت امر او ماموریت داشتند نارضایتیهای داخلی، از جمله در میان کردها، را زیر نظر بگیرند.
بازگرداندن ناگهانی او اکنون پرسشهای تازهای را درباره روند تصمیمگیری دولت کانادا مطرح کرده است؛ از جمله اینکه اساسا چگونه برای فردی با چنین پیشینهای مجوز ورود ویژه صادر شده بود.
بسیاری از کاناداییها و ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی میپرسند چگونه ممکن است فردی که بر اساس قوانین خود کانادا درباره تروریسم میتواند غیرقابل پذیرش محسوب شود، در وهله نخست از معافیت یا مجوز موقت برای ورود به این کشور برخوردار شده باشد.
بحران صدور ویزا در ورزش ایران
بحران صدور ویزا برای مقامها و اعضای فدراسیون فوتبال ایران تازگی ندارد. پیشتر نیز شماری از مدیران جمهوری اسلامی نتوانستند برای مراسم قرعهکشی جام جهانی در آمریکا ویزا بگیرند. حالا، در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز جام جهانی، تیم ملی همچنان درگیر روند دریافت ویزای آمریکا است.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، پنجم اردیبهشت گفت اعضای تیم ملی پیش از آغاز جنگ برای دریافت ویزا به امارات رفته بودند و قرار است این روند از آنکارا دنبال شود، اما هنوز ویزایی صادر نشده است.
همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد واشینگتن با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مخالفتی ندارد، اما میان ورزشکاران و افرادی که پیوندهای امنیتی دارند تفاوت قائل میشود و به افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود به آمریکا نخواهد داد.
کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور، در بیانیهای در آستانه اول ماه مه و روز جهانی کارگر، وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران را یکی از تاریکترین و بحرانیترین دورههای تاریخی توصیف کرده که در آن استثمار، فقر، سرکوب و جنگ بهطور همزمان بر زندگی میلیونها کارگر سایه انداخته است.
در این بیانیه، ریشه این وضعیت در دههها حاکمیت جمهوری اسلامی دانسته شده که با خصوصیسازیهای رانتی، نابودی تولید، تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب سیستماتیک هرگونه تشکل مستقل کارگری، جامعه را به مرز فروپاشی کشانده است.
کنفدراسیون کار ایران تاکید کرده که این ساختار نهتنها پاسخی به بحران نداده، بلکه با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام، هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کرده است.
این بیانیه با اشاره به خیزشهای اجتماعی سالهای اخیر، بهویژه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، آنها را بیانگر حضور طبقه کارگر و اقشار فرودست در میدان برای یک تغییر بنیادین ارزیابی کرده است.
از فقر و سرکوب تا قتلگاه دیماه
در ادامه این بیانیه آمده است که طی پنج دهه گذشته، سیاستهایی چون خصوصیسازیهای رانتی، نابودی تولید، دستمزدهای «چندین برابر زیر خط فقر»، بیکاری گسترده و سرکوب سیستماتیک تشکلهای مستقل کارگری، شرایطی را رقم زده که در آن طبقه کارگر نهتنها از حداقلهای معیشتی محروم شده، بلکه از ابتداییترین حقوق انسانی و اجتماعی نیز بیبهره مانده است.
بهگفته کنفدراسیون، جمهوری اسلامی در تمام این سالها نهتنها پاسخی به این وضعیت نداده، بلکه با تشدید سرکوب و استفاده از ابزارهایی چون زندان، شکنجه و اعدام، هر صدای اعتراضی را خاموش کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان نقطه عطفی در حضور طبقات فرودست در عرصه عمومی توصیف شده است.
این اعتراضات که با مطالبات معیشتی آغاز شد، بهسرعت ماهیتی سیاسی و رادیکال یافت و به چالشی مستقیم علیه کلیت نظام حاکم تبدیل شد.
بر اساس این بیانیه، این خیزش در میان «سرکوبی بیسابقه» و قطع سراسری اینترنت، به «قتلگاهی تمامعیار» بدل شد؛ جایی که بهگفته کنفدراسیون کار ایران، در عرض تنها دو روز، دهها هزار معترض، عمدتا از میان کارگران و اقشار فرودست، بهدست ماشین سرکوب جمهوری اسلامی قتلعام شدهاند
این بیانیه این فاجعه را ادامه منطقی حاکمیتی دانسته که بقای خود را بر نابودی جامعه بنا کرده است.
همزمان، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، در بیانیهای مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر تاکید کردند هیچ نیرویی قادر نیست میلیونها کارگری را که بیش از پیش به آگاهی طبقاتی دست مییابند و متحد و سازمانیافته میشوند، درهم بشکند.
این چهار تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان همچنین اعلام کردند هر شکستی که کارگران متحمل میشوند، به شکلگیری مبارزان جدید در صفوف این جنبش میانجامد و همزمان چشم تودههای گستردهتری را به امکان یک زندگی متفاوت میگشاید و آنها را برای مبارزات تازه آماده میکند.
جنگ، ویرانی و ضرورت سازمانیابی مستقل
کنفدراسیون کار ایران همچنین به تاثیر جنگ و مداخله نظامی خارجی بر وضعیت کارگران اشاره کرده و نوشته است که حملات گسترده به زیرساختهای صنعتی، انرژی و مراکز تولیدی، مستقیما زندگی و امنیت کارگران را هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است که کارگران، بدون هیچگونه حفاظت، در محیطهای کاری ناامن و در معرض حملات و بمباران، وادار به ادامه کار هستند یا با تعطیلی محل کار، بیکاری و گرسنگی مواجه میشوند؛ وضعیتی که بهگفته این نهاد، بحران اجتماعی را تعمیق کرده است.
در ادامه، کنفدراسیون کار ایران تاکید کرده که مسئولیت اصلی وضعیت فاجعهبار کنونی بر عهده جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که طی دههها با سرکوب جامعه، تخریب اقتصاد و کشاندن منطقه به چرخهای از جنگ و تنش، شرایطی را رقم زده که زندگی مردم ایران به این نقطه بحرانی رسیده است.
این نهاد در عین حال تاکید کرده مداخله نظامی خارجی نیز نه راهحل، بلکه عاملی در تشدید این فاجعه و تعمیق ویرانی و ازهمپاشیدگی اجتماعی است.
کنفدراسیون کار ایران در پایان تاکید کرده است که تنها راه برونرفت از وضعیت کنونی، «سازمانیابی مستقل، گسترده و سراسری» طبقه کارگر و دیگر بخشهای جامعه است و بدون شکلگیری این قدرت اجتماعی، هر خیزش یا در سرکوب غرق خواهد شد یا در مسیرهایی منحرف و مصادره میشود.
در پایان این بیانیه آمده است که اول ماه مه صرفا یک روز یادبود نیست، بلکه «اعلام یک ضرورت تاریخی» برای پایان دادن به نظمی است که بر استثمار، سرکوب و مرگ بنا شده و آغاز مبارزهای سازمانیافته برای ساختن جامعهای آزاد، برابر و انسانی است.