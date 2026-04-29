به گفته برد کوپر، نیروهای ایالات متحده با جلوگیری از عبور ده‌ها کشتی تجاری، محاصره دریایی علیه ایران را به‌طور موثر اجرا کرده‌اند. این مقام نظامی در پیام تازه‌ای که در حساب ایکس سنتکام منتشر شد، تاکید کرد که میلیاردها دلار از درآمد نفتی ایران در نتیجه این اقدامات مسدود شده است.

فرمانده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تاکنون ۴۲ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را نقض کنند، تغییر مسیر داده‌اند. به گفته او، این اقدامات بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود و خروج تجارت دریایی به بنادر ایران است.

کوپر همچنین گفت در حال حاضر ۴۱ نفتکش حامل حدود ۶۹ میلیون بشکه نفت در وضعیتی قرار دارند که امکان فروش آن‌ها برای ایران وجود ندارد. او ارزش این محموله‌ها را بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود که این منابع مالی از دسترس حکومت ایران خارج شده است.

این مقام نظامی با تاکید بر «اثربخشی بالای» این محاصره دریایی گفت نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل آن متعهد هستند و عملیات نظارتی و کنترلی در منطقه ادامه دارد.

