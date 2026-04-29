کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور، در بیانیهای در آستانه اول ماه مه و روز جهانی کارگر، وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران را یکی از تاریکترین و بحرانیترین دورههای تاریخی توصیف کرده که در آن استثمار، فقر، سرکوب و جنگ بهطور همزمان بر زندگی میلیونها کارگر سایه انداخته است.
در این بیانیه، ریشه این وضعیت در دههها حاکمیت جمهوری اسلامی دانسته شده که با خصوصیسازیهای رانتی، نابودی تولید، تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب سیستماتیک هرگونه تشکل مستقل کارگری، جامعه را به مرز فروپاشی کشانده است.
کنفدراسیون کار ایران تاکید کرده که این ساختار نهتنها پاسخی به بحران نداده، بلکه با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام، هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کرده است.
این بیانیه با اشاره به خیزشهای اجتماعی سالهای اخیر، بهویژه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، آنها را بیانگر حضور طبقه کارگر و اقشار فرودست در میدان برای یک تغییر بنیادین ارزیابی کرده است.
از فقر و سرکوب تا قتلگاه دیماه
در ادامه این بیانیه آمده است که طی پنج دهه گذشته، سیاستهایی چون خصوصیسازیهای رانتی، نابودی تولید، دستمزدهای «چندین برابر زیر خط فقر»، بیکاری گسترده و سرکوب سیستماتیک تشکلهای مستقل کارگری، شرایطی را رقم زده که در آن طبقه کارگر نهتنها از حداقلهای معیشتی محروم شده، بلکه از ابتداییترین حقوق انسانی و اجتماعی نیز بیبهره مانده است.
بهگفته کنفدراسیون، جمهوری اسلامی در تمام این سالها نهتنها پاسخی به این وضعیت نداده، بلکه با تشدید سرکوب و استفاده از ابزارهایی چون زندان، شکنجه و اعدام، هر صدای اعتراضی را خاموش کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان نقطه عطفی در حضور طبقات فرودست در عرصه عمومی توصیف شده است.
این اعتراضات که با مطالبات معیشتی آغاز شد، بهسرعت ماهیتی سیاسی و رادیکال یافت و به چالشی مستقیم علیه کلیت نظام حاکم تبدیل شد.
بر اساس این بیانیه، این خیزش در میان «سرکوبی بیسابقه» و قطع سراسری اینترنت، به «قتلگاهی تمامعیار» بدل شد؛ جایی که بهگفته کنفدراسیون کار ایران، در عرض تنها دو روز، دهها هزار معترض، عمدتا از میان کارگران و اقشار فرودست، بهدست ماشین سرکوب جمهوری اسلامی قتلعام شدهاند
این بیانیه این فاجعه را ادامه منطقی حاکمیتی دانسته که بقای خود را بر نابودی جامعه بنا کرده است.
همزمان، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، در بیانیهای مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر تاکید کردند هیچ نیرویی قادر نیست میلیونها کارگری را که بیش از پیش به آگاهی طبقاتی دست مییابند و متحد و سازمانیافته میشوند، درهم بشکند.
این چهار تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان همچنین اعلام کردند هر شکستی که کارگران متحمل میشوند، به شکلگیری مبارزان جدید در صفوف این جنبش میانجامد و همزمان چشم تودههای گستردهتری را به امکان یک زندگی متفاوت میگشاید و آنها را برای مبارزات تازه آماده میکند.
جنگ، ویرانی و ضرورت سازمانیابی مستقل
کنفدراسیون کار ایران همچنین به تاثیر جنگ و مداخله نظامی خارجی بر وضعیت کارگران اشاره کرده و نوشته است که حملات گسترده به زیرساختهای صنعتی، انرژی و مراکز تولیدی، مستقیما زندگی و امنیت کارگران را هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است که کارگران، بدون هیچگونه حفاظت، در محیطهای کاری ناامن و در معرض حملات و بمباران، وادار به ادامه کار هستند یا با تعطیلی محل کار، بیکاری و گرسنگی مواجه میشوند؛ وضعیتی که بهگفته این نهاد، بحران اجتماعی را تعمیق کرده است.
در ادامه، کنفدراسیون کار ایران تاکید کرده که مسئولیت اصلی وضعیت فاجعهبار کنونی بر عهده جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که طی دههها با سرکوب جامعه، تخریب اقتصاد و کشاندن منطقه به چرخهای از جنگ و تنش، شرایطی را رقم زده که زندگی مردم ایران به این نقطه بحرانی رسیده است.
این نهاد در عین حال تاکید کرده مداخله نظامی خارجی نیز نه راهحل، بلکه عاملی در تشدید این فاجعه و تعمیق ویرانی و ازهمپاشیدگی اجتماعی است.
کنفدراسیون کار ایران در پایان تاکید کرده است که تنها راه برونرفت از وضعیت کنونی، «سازمانیابی مستقل، گسترده و سراسری» طبقه کارگر و دیگر بخشهای جامعه است و بدون شکلگیری این قدرت اجتماعی، هر خیزش یا در سرکوب غرق خواهد شد یا در مسیرهایی منحرف و مصادره میشود.
در پایان این بیانیه آمده است که اول ماه مه صرفا یک روز یادبود نیست، بلکه «اعلام یک ضرورت تاریخی» برای پایان دادن به نظمی است که بر استثمار، سرکوب و مرگ بنا شده و آغاز مبارزهای سازمانیافته برای ساختن جامعهای آزاد، برابر و انسانی است.
حضور پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در کنگره با جدال لفظی میان او و نمایندگان مخالفت جنگ ایران همراه بود. او در پاسخ به نمایندگان منتقد دولت که این جنگ را «باتلاق» توصیف کرده بودند، آنها را افرادی «بیمسئولیت» خواند.
آدام اسمیت، نماینده دموکرات، در جلسه بررسی پیشنهاد بودجه نظامی سال آینده که چهارشنبه ۹ اردیبهشت برگزار شد، خطاب به هگست گفت تاسیسات هستهای ایران در حمله آمریکا در سال ۲۰۲۵ «بهطور کامل نابود شد» با این حال دولت جنگ تازهای آغاز کرد.
اسمیت گفت: «شما همین حالا گفتید که ما مجبور بودیم این جنگ را، ۶۰ روز پیش، آغاز کنیم چون سلاح هستهای یک تهدید قریبالوقوع بود. حالا میگویید که بهطور کامل نابود شده بود؟»
هگست در پاسخ گفت ایران «از جاهطلبیهای هستهای خود دست نکشیده بود» و همچنان هزاران موشک در اختیار داشت.
اسمیت گفت این جنگ «ما را دقیقا در همان نقطهای رها کرد که پیش از آن بودیم.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در پیامی صوتی مدعی شد «دشمن» در حمله به اهداف جمهوری اسلامی، در همه زمینهها شکست خورده است؛ از تلاش برای ترور رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی گرفته تا از میان بردن «سیستم آفندی کشور»، «ونزوئلاسازی ایران» و وارد کردن نیرو به داخل کشور از مسیر اصفهان؛ طرحی که به گفته او «به رسوایی طبس ۲» تبدیل شد. او افزود: «ما در این جنگ به پیروزی درخشان خواهیم رسید.»
قالیباف عامل «شکست دشمن» را «حضور منسجم و فعالانه مردم» خواند و تاکید کرد: «اما دشمن وارد مرحله جدیدی شده است و می خواهد با محاصره دریایی و جوسازی رسانهای، فشار اقتصادی و اختلاف افکنی داخل کشور را فعال کند تا ما را از درون دچار ضعف یا حتی فروپاشی کند.»
قالیباف گفت: «دشمن از روز اول دنبال این بود که با ترور رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی، ظرف سه روز کار نظام را تمام کند اما شکست خورد.»
او افزود دشمن پس از آن سراغ از بین بردن «سیستم آفندی کشور» رفت، اما به گفته او، با گذشت زمان روشن شد که «نواخت موشکها و پهپادها» ادامه دارد.
قالیباف که در هفتههای گذشته ریاست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در اسلامآباد را بر عهده داشت، در ادامه مدعی شد آمریکا به دنبال «ونزوئلاسازی ایران» رفت و پس از شکست در این مسیر، تلاش کرد «از غرب کشور تجزیهطلبان را فعال کند»؛ اقدامی که به گفته او با تلاش نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناکام ماند.
او، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده را به تلاش برای تقسیمبندی مقامهای جمهوری اسلامی به دو دسته «تندرو و میانهرو» متهم کرد و افزود: «ترامپ از محاصره دریایی سخن میگوید تا ایران را از طریق فشار اقتصادی و اختلاف داخلی مجبور به تسلیم کند. اما راه حل مقابله با توطئه جدید دشمن فقط یک چیز است؛ حفظ انسجام.»
قالیباف در پایان بر «انسجام» میان مقامهای حکومت تاکید کرد و گفت: «ما مسئولان، همه تابع امر رهبر کشور هستیم و خیر دنیا و آخرت ما در این است که از اوامر ایشان تبعیت کنیم.»
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی در کنگره حاضر شد و با دفاع از رویکرد دولت واشینگتن در برابر تهران گفت آمریکا همچنان مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای شود.
هگست چهارشنبه ۹ اردیبهشت در جلسه بررسی پیشنهاد بودجه نظامی سال آینده گفت: «ما در حال بازسازی ارتشی هستیم که در دشمنان ما ترسی بیامان ایجاد کند و در عین حال بالاترین سطح اعتماد را در میان متحدان ما به وجود آورد. ما در هر سناریویی برای پیروزی میجنگیم.»
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست دولت ترامپ در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «رییسجمهور ترامپ، برخلاف دیگر روسای جمهور، این شجاعت را داشته که اطمینان حاصل کند ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد و در این موضع قاطع است.»
وزیر جنگ آمریکا همچنین منتقدان سیاست دولت را هدف قرار داد و افزود: «بزرگترین چالش، بزرگترین دشمنی که در این مقطع با آن روبهرو هستیم، سخنان شکستطلبانه دموکراتهای کنگره و برخی جمهوریخواهان است که با بیکفایتی و بدون در نظر گرفتن سیاستها صحبت میکنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی در قالب محاصره دریایی ادامه دارد و مختل شدن تردد کشتیها در تنگه هرمز نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی جهانی این درگیری را افزایش داده است. ارتش آمریکا نیز در جریان این جنگ بخش قابل توجهی از مهمات خود را مصرف کرده و کنگره باید برای جایگزینی آن بودجه تازهای اختصاص دهد.
هگست در دفاع از ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت: «دو ماه از آغاز درگیری گذشته است؛ یادآوری میکنم، فقط دو ماه. نسل من بهخوبی درک میکند که چه مدت در عراق بودیم، چه مدت در افغانستان بودیم، و چه مدت در ویتنام حضور داشتیم.»
او افزود: «تنها دو ماه از یک نبرد حیاتی برای امنیت مردم آمریکا گذشته است. ایران نباید به بمب هستهای دست پیدا کند. ما به این اقدام افتخار میکنیم. من افتخار میکنم که رییسجمهور شجاعت انجام این کار را داشته است.»
وزیر جنگ ایالات متحده همچنین با اشاره به سوابق سیاست ترامپ در برابر جمهوری اسلامی، از جمله کشته شدن قاسم سلیمانی، خروج آمریکا از توافق برجام و عملیات «چکش نیمهشب»، گفت رییسجمهور آمریکا «همواره با دیدی روشن نشان داده که باید در برابر چنین دشمنی که مصمم به دستیابی به سلاح هستهای است، ایستادگی کرد.»
هگست گفت هدف این فشارها آن است که جمهوری اسلامی «به نقطهای برسد که پای میز مذاکره بیاید» و بهگونهای از دستیابی به سلاح هستهای دست بکشد که «دیگر هرگز به آن دست پیدا نکند.»