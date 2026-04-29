بنیاد نرگس محمدی به نقل از وکلای او خبر داد که این برنده نوبل صلح با وجود «نیاز مبرم به مراقبت‌های تخصصی قلبی» از رسیدگی پزشکی محروم است و مقامات قضایی از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

در این پیام آمده است: «با وجود تایید رسمی پزشکی قانونی زنجان مبنی بر نیاز محمدی به حداقل یک ماه مرخصی استعلاجی، دادستان تهران همچنان مانع آزادی او می‌شود.»

وکلای محمدی وضعیت کنونی سلامت او را «بحرانی» توصیف کرده و نوشته‌اند که فشار خون او در سه روز گذشته به‌شکلی خطرناک بین ۱۵ تا ۱۷ در نوسان بوده و بدنش به داروهای تجویز شده پاسخ نداده است.

به گفته آنها، او در هفته‌های گذشته بیش از ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن داشته است و از درد مداوم قفسه سینه، سردرد و حالت تهوع مکرر رنج می‌برد.

در بخشی از بنیاد نرگس محمدی به نقل از شیرین اردکانی، یکی از وکلای او آمده است: «جمهوری اسلامی با دریغ کردن مراقبت‌های پزشکی حیاتی از نرگس محمدی، پیام صریحی را به جامعه بین‌المللی مخابره می‌کند؛ اینکه صدای منتقدان باید خاموش شود، حتی اگر به قیمت یک مرگ تدریجی باشد. این محرومیت از درمان‌های ضروری، زیر پا گذاشتن آشکار اصل کرامت انسانی است که طبق قوانین بین‌المللی حق هر انسانی محسوب می‌شود و به وضوح مصداق شکنجه است.»

به نوشته بنیاد، تاکنون دو فوق‌تخصص قلب در زنجان محمدی را معاینه کرده‌اند و هر دو به‌صراحت اعلام کرده‌اند که امکان درمان او در زنجان وجود ندارد. آنها امکانات موجود در بیمارستان‌های زنجان برای انجام این روند درمانی و مراقبت‌های پس از آن را ناکافی می‌دانند.

با این حال، معاون دادستان تهران در جواب نامه پزشکی قانونی زنجان درباره محمدی، اعلام کرده است که با توجه به «پیشرفت‌های پزشکی در جمهوری اسلامی»، نیازی به اعزام او به بیمارستانی در تهران نیست و او باید در همان زنجان درمان شود.