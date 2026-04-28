بیشترین روایت‌ها مربوط به انواع کیسه‌های پلاستیکی خرید در فروشگاه‌هاست.

شهروندی با عجیب خواندن این بحران، گفت چند روز پیش فروشنده یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر برای سبد خرید بزرگ او شامل اقلام بهداشتی و مواد خوراکی، فقط یک کیسه پلاستیکی تحویل داده است.

فروشنده در پاسخ به درخواست این شهروند برای کیسه‌ای دیگر گفته است: «محدودیت داریم.»

ده‌ها شهروند از شهرهای مختلف به مساله کمبود کیسه نایلونی و گرانی آن در نانوایی‌ها اشاره کردند.

به گفته یک مخاطب، نانوایی‌های شهر به مشتریان می‌گویند با خودشان پلاستیک بیاورند.

یک شهروند از کنگاور با ارسال پیام به ایران‌اینترنشنال گفت: «وضعیت کشور بسیار افتضاح است. برخلاف آن چیزی که مسئولان نشان می‌دهند، کشور در حال نابودی است. پلاستیک داخل نانوایی شده دانه‌ای هفت هزار تومان.»

شهروندی دیگر از بندرعباس گفت همین کیسه‌های ساده پلاستیکی که تا قبل از جنگ هزار تومان بود حالا در نانوایی‌ها به قیمت چهار هزار تومان فروخته می‌شود.

پیش‌تر منابع تجاری به ایران‌اینترنشنال گفته بودند با هدف قرار گرفتن تاسیسات واقع در ماهشهر و عسلویه در جریان درگیری‌ها با اسرائیل و آمریکا، جمهوری اسلامی در چندین محصول پتروشیمی با کمبود شدید مواجه شده‌ است ؛ به‌ویژه انواع پلیمر که در بسته‌بندی مواد غذایی، تولید پلاستیک و صنایع پایه، کاربرد دارند.

بر اساس این گزارش‌ها، این کمبودها مقام‌های ایرانی را ناچار کرده است گزینه‌های واردات اضطراری را بررسی کنند؛ هرچند محدودیت‌های لجستیکی و ژئوپلیتیکی، روند تامین را پیچیده کرده است.

مخاطبی با اشاره به این کمبودها گفت: «تمام انبارهای مواد اولیه پلاستیک را در شورآباد پلمب کرده‌اند. این مواد اولیه را خودشان به صورت قاچاق می‌فروختند و حالا که به مشکل خورده‌اند، همه را گرفته‌اند. اگر هم کسی مخالفت کند، بازداشت و زندانی می‌شود.»

شهروندی دیگر یادآوری کرد از زمانی که پتروشیمی‌ها هدف حملات موشکی قرار گرفتند، مواد پلاستیک ذخیره شده در انبارها به قیمت سه برابر قبل در بازار عرضه می‌شود.

به گفته یک مخاطب، تورم روزافزون در کنار این حملات، باعث شده بهای پلاستیک از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد. هرچند که این مبلغ هم ثابت نیست و در شهرهای مختلف با قیمت‌های بیشتری نیز فروخته می‌شود.

مخاطبی دیگر اشاره کرد قیمت هر کیلو نایلون خرید به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

پیش از اختلالات اخیر، ایران سالانه حدود ۳۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار صادر می‌کرد که حدود ۱۲ درصد از آن را پلیمرها تشکیل می‌دادند.

در واکنش به این شوک عرضه، مقام‌های جمهوری اسلامی صادرات تمامی محصولات پتروشیمی را تا اطلاع ثانوی ممنوع و متوقف کردند.

با وجود این رویکرد، در برخی شهرها مانند یزد گزارش‌هایی از کمبود بعضی مواد شوینده و پلاستیک گزارش شده است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود در حملات به ماهشهر و عسلویه، حدود ۸۵ درصد از ظرفیت صادرات پتروشیمی کشور هدف قرار گرفته است.

از آنجا که این بخش‌ها صنایع پایین‌دستی از پلاستیک تا خودروسازی و ساخت‌وساز را تغذیه می‌کنند، ابعاد کامل اختلال در زنجیره صنعتی و زمان‌بندی و سرمایه مورد نیاز برای بازسازی تخریب، هنوز مشخص نیست.