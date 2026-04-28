پاریسنژرمن به دنبال تکرار تاریخ و صعود به دومین فینال پیاپی خود است. بایرنمونیخ نیز با هدایت مربی جوان خود، وینسنت کمپانی، رویای سهگانه را در سر میپروراند.
امشب ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان یکی از جذابترین مسابقات فصل فوتبال اروپا است.
پاریسنژرمن در دیدار رفت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بایرنمونیخ میرود. این مسابقه تقابل قهرمان دوره گذشته و آمادهترین تیم حال حاضر اروپا است.
لوئیس انریکه: هیچ تیمی بهتر از ما نیست
لوئیس انریکه با اعتمادبهنفس بالا پا به این دیدار حساس خواهد گذاشت. سرمربی اسپانیایی پاریسنژرمن معتقد است تیمش در بهترین فرم ممکن قرار دارد.
او در کنفرانس خبری تاکید کرد که اگرچه بایرن ثبات بیشتری داشته، اما پاریس از نظر تیمی بیرقیب است.
انریکه گفت: «پاریسنژرمن و بایرن بهترین تیمهای هجومی این رقابتها هستند، اما کلید بازی در توانایی دفاع کردن مقابل این سبک تیمها نهفته است. بایرن از نظر تیمی کمی باثباتتر از ما بوده، اما هیچ تیمی بهتر از ما نیست.»
او همچنین درباره انگیزه شاگردانش گفت: «ما تشنه تاریخسازی هستیم و میخواهیم باز هم پیشرفت کنیم. تیم ما امسال متفاوت است، چون بازیکنان انگیزه زیادی برای تکرار موفقیت دارند.»
وینسنت کمپانی: طوفانی در راه است
وینسنت کمپانی، سرمربی بایرنمونیخ، با وجود محرومیت از حضور روی نیمکت، هیجان زیادی برای این تقابل دارد.
او بازی امشب را برخوردی شدید میان ایدههای فوتبالی توصیف کرد.
وینسنت کمپانی اظهار داشت: «نوعی طوفان در راه است. ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا کیفیت بازیکنان دو تیم بسیار بالا است. هر دو تیم بلندپروازی یکسانی دارند و میخواهند مانع بازیسازی رقیب شوند.»
او همچنین با کنایه به داستان قدیمی پنهان شدن مورینیو در سبد لباس، درباره غیبتش روی نیمکت گفت: «من با قد ۱۹۲ سانتیمتری نمیتوانم در سبد لباس پنهان شوم. من در جای دیگری از استادیوم خواهم نشست و راهی برای حمایت از تیم پیدا میکنم.»
وضعیت دو تیم و ستارههای تاثیرگذار
پاریسنژرمن در حالی پا به این میدان میگذارد که صدرنشین مقتدر لیگ فرانسه است. انریکه در بازی اخیر مقابل آنژه به ستارههایی مثل دمبله و کواراتسخلیا استراحت داد تا آنها را با تمام توان برای نبرد با بایرن حفظ کند.
پاریسیها که در مرحله قبل لیورپول را حذف کردند، حالا به دنبال شکستن طلسم نتایج ضعیف اخیر خود مقابل باواریاییها هستند.
در سمت مقابل، بایرنمونیخ با تکیه بر قدرت گلزنی هری کین به پاریس آمده است.
کین فصل شگفتانگیزی را پشت سر میگذارد و ۵۳ گل در تمامی رقابتها به ثمر رسانده است.
او گفته که اولویت اصلیاش قهرمانی در لیگ قهرمانان است و رکوردها در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
بایرن در مرحله قبل رئال مادرید را در یک جدال نفسگیر حذف کرد و اکنون مدعی اصلی قهرمانی است.
هر دو تیم تا اینجای رقابتها ۳۸ گل به ثمر رساندهاند که بهترین آمار در قاره اروپا است.
انریکه تاکید کرده که مدافعانی مثل حکیمی و نونو مندز باید در دفاع بینقص باشند، اما اولویت تیم او همچنان حمله کردن است.
پاریس از سال گذشته درسهای زیادی گرفته و حالا باتجربهتر از قبل به دنبال عبور از سد بایرن آماده است.
امشب فوتبالدوستان جهان چشم به پاریس دوختهاند تا شاهد نبرد دو غول تهاجمی باشند؛ غولهایی که هیچکدام به چیزی کمتر از پیروزی قانع نیستند.
مصلای خمینی در قلب شهر تهران، عمارتی نیمهتمام در نظامی است که همواره نیمهتمام اندیشید، نیمهکاره رها کرد و نیمهکاره در حال فروپاشی است.
عمارت نخراشیده مصلی، در یکی از نقاط زیبای تهران، نمونهای از وضعیت همیشه نیمهتمام جمهوری اسلامی در همه موارد، بهخصوص در ساختار خود است. حکومتی که همواره از نزدیک بودن به قله سخن گفت اما هیچگاه نتوانست در هیچ موضوعی به تمامیت برسد. نه در ساختار سیاسی، نه پایداری اقتصادی و نه نظم اجتماعی.
مصلای تهران که به نام روحالله خمینی، بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران نامگذاری شده، اکنون نزدیک به چهار دهه است درگیر یک ساختوساز فرسایشی و نمایشی شده و دیگر یک «پروژه عمرانی» به حساب نمیآید، بلکه وضعیتی ناتمام برای نمایش بیکفایتی نظام جمهوری اسلامی و ریشههای فساد و رانت در بدنه آن است.
ماجرا از سال ۱۳۶۱ آغاز شد؛ زمانی که علی خامنهای و اکبر هاشمی رفسنجانی، در نامهای به خمینی، از او خواستند: «اجازه بفرمایید به مقدار یک میلیون متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال، که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلی است، به ساختمان مصلی و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد.»
آنها در نهایت توانستند ۶۳۰ هزار متر مربع از آن اراضی را تصاحب کنند. زمینهایی که پیش از انقلاب سال ۵۷ قرار بود تبدیل به «شهستان پهلوی» شود.
این روزها، وقتی دود جنگ هنوز از فراز شهرهای ایران پراکنده نشده، وقتی زمان زیادی از کشتار دیماه نگذشته و ایدهپرداز این سازه هنوز دفن نشده، این غول بتنی، آیینه تمامنمای نظامی است که در تمام عمرش یک چیز را خوب بلد بود: شروع کردن و نیمهتمام رها کردن.
عمارت ارعاب
رهبر کشته شده جمهوری اسلامی همواره ادعا داشت وارث تمدن صفوی است؛ همان دولتمذهبی که شاه و مرجع دینی را در یک نقطه ادغام و ایران را به کانون تشیع جهانی تبدیل کرد.
صفویان به معماری و ساخت بناهای بزرگ و مسحورکننده علاقه داشتند تا انسان در برابر عظمت بنای مذهبی، خود را کوچک ببیند.
آنها مسجد شاه اصفهان را ساختند. بنای زیبایی که بر اساس معماری ایرانی، یکی از مهمترین سازههای ایران به لحاظ مهندسی و هنر به شمار میآید.
این بنا، قدرت حکومت صفویان را در زمان شکوهشان نشان میدهد.
دیکتاتورهای دوران مدرن نیز علاقه زیادی به ساختن بناهای بزرگ داشتند. برای نمونه، بنیتو موسولینی در ایتالیا دستور ساخت بناهای عظیم بتنی را داد و میخواست احیاگر امپراتوری روم باشد.
انگار خامنهای نیز به همین سندروم مبتلا بود: دیکتاتوری مذهبی که رویای احیای صفویه را داشت و میخواست امپراتوری تشیع را در ایران زنده کند. به همین خاطر، مصلای خمینی در تهران، عمارتی بتنی است که فرسنگها با ظرافت معماری ایرانی در ساخت مساجد فاصله دارد.
در این مصلی تقریبا همهچیز وارونه است: ایوانهای ۷۲ متری و شبستانهای عظیم، بتن عریان و احجام صلب، سنگین و بیتزیین.
خامنهای این سازه را «نماد تمدن نوین اسلامی» خواند، اما آنچه ساخته شده و نیمهتمام مانده، نه تمدن است و نه اسلام.
رانت و فساد در لایههای سیمان
پروژهای که باید ۱۰ ساله تمام میشد، تقریبا ۴۰ سال است بودجه و ثروت ملی را در بطن خود میبلعد. واگذاری فازهای کلیدی به «قرارگاه خاتمالانبیا» (بازوی اقتصادی سپاه پاسداران) بدون مناقصات شفاف، مصلی را به یک جریان نقدینگی دائمی تبدیل کرده است، چرا که تمام شدن پروژه به معنای بسته شدن این شریان پولی برای کسانی است که این رانت را به مسیر مالی مطمئنی برای خود تبدیل کردهاند.
این الگو بر تمام تصمیمگیریهای نظام مورد علاقه خامنهای حاکم بود: صنعت هستهای که دههها بودجه بلعید اما نه به بمب رسید و نه به توافق، مذاکراتی که بارها «پیشرفت تاریخی» خوانده شدند اما هرگز ثمر ندادند و در آخر به جنگ منجر شدند، و اقتصادی که با سقوط ارزش ریال به پایینترین سطح تاریخی خود رسید.
در حالی که زیرساختهای آب و انرژی کشور در حال فروپاشی بود، اعتبارات نجومی به این چاه ویل بتنی سرازیر میشد.