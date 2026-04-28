هشدار آلمان درباره افزایش فعالیت یک گروه افراطگرای مرتبط با جمهوری اسلامی
نشریه هندلزبلات گزارش داد نهادهای امنیتی آلمان نسبت به افزایش فعالیتهای یک گروه افراطگرای مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا هشدار دادهاند و معتقدند حملات اخیر این گروه میتواند آغاز یک روند خطرناکتر باشد.
بر اساس این گزارش، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان از افزایش سطح تهدید در آلمان و سایر کشورهای اروپایی خبر داده است.
این ارزیابی به فعالیتهای گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مربوط میشود.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان هشدار داد این گروه دیگر تنها به حملات ساده بسنده نمیکند و در بلندمدت به دنبال بهکارگیری روشهای خطرناکتر است.