او شامگاه ۱۸ دی‌ماه، در حالی که در مسیر بازگشت از باشگاه و پشت فرمان خودروی خود بود، در میدان اصلی نی‌ریز هدف شلیک از فاصله نزدیک قرار گرفت. شدت جراحات به حدی بود که پیش از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش‌ها، پس از کشته‌شدن او، پیکرش در بیمارستان نگه داشته شد و خانواده برای چند روز تحت فشار قرار گرفتند. در نهایت بامداد ۲۲ دی‌ماه، پیکر او در دارالرحمه شهر نی‌ریز و در محاصره نیروهای امنیتی، در کنار امیرمحمد کوهکن به خاک سپرده شد.

محمدابراهیم، متأهل و پدر دو فرزند بود. او از دوستان نزدیک امیرمحمد کوهکن (دروازه‌بان و مربی فوتسال) و دیگر جان‌باخته اعتراضات نی‌ریز بود.