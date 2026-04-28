سخنگوی دولت جمهوری اسلامی: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت: «دولت با بیعدالتی ارتباطی کاملا مخالف است. عدالت یکی از شعارهای اساسی دولت بوده است.»
او اضافه کرد: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران مصوب شده است.»
مهاجرانی ادامه داد: «از آنجا که در حال حاضر کشور در وضعیت بحران قرار دارد، طبیعتا پس از آنکه دستگاههای مسئول شرایط را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز متناسب با شرایط تغییر خواهد کرد.»