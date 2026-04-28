انتقاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از خروج نهادههای دامی از فهرست ارز ترجیحی
هوشنگ هادیانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت خروج نهادههای دامی از فهرست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تامین آنها با نرخهای بالاتر، هزینه تمامشده تولید را نسبت به سال گذشته بهطور جدی افزایش داده و مستقیما بر سفره مصرفکنندگان اثر گذاشته است.
هادیانپور گفت که با افزایش چندبرابری قیمت نهادهها در پی تغییر نرخ ارز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتری نیاز دارند، اما در تامین این منابع با چالش روبهرو هستند.
به گفته او تسهیلات بانکی با بهرههای بالا ارائه میشود و این موضوع به مانعی بزرگ در مسیر تولید بهصرفه تبدیل شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت بررسیها نشان میدهد میزان جوجهریزی ماهانه کاهش یافته و افزایش قیمت هر قطعه جوجه به حدود ۸۵ هزار تومان، در کنار گرانی نهادهها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.