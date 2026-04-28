بنا بر این اطلاعات، معصومشاهی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هم بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بود..

او مجددا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ مجددا بازداشت شد و به اتهام‌های «محاربه»، «عضویت در گروه مجرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد.

نزدیکان معصومشاهی به ایران اینترنشنال گفتند که معاون قوه‌قضاییه به او پیشنهاد داده بود در ازای همکاری تبلیغاتی در چارچوب پویش «جان‌فدا»، از تخفیف مجازات برخوردار شود؛ پیشنهادی که به گفته نزدیکانش، با مخالفت او مواجه شده است.

معصومشاهی در دوران حبس برای هم‌بندی‌ها و دوستانش شعر می‌خواند.