بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تاج از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده منع شده است و در شرایط فعلی با توجه به قرارداشتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی کانادا، سفر او به عنوان یک فرمانده باسابقه سپاه به کانادا می‌تواند پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای این قانون ایجاد کند.

در همین حال، منابعی در دولت کانادا به ایران‌اینترنشنال گفتند برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا TRP صادر شده است؛ مجوزی که عملا مانع ممنوعیت ورود او به این کشور را کنار می‌زند.

این مجوز به او اجازه می‌دهد تحت شرایط سخت‌گیرانه، از جمله الزام به مراجعه به نهادهای مسئول و اعلام حضور در زمان‌های تعیین‌شده، برای شرکت در کنگره فیفا وارد کانادا شود.

مجوز اقامت موقت به افرادی که در حالت عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، امکان می‌دهد برای مدتی محدود وارد این کشور شوند یا در آن بمانند، مشروط بر اینکه مقام‌ها تشخیص دهند دلیل قانع‌کننده‌ای برای این کار وجود دارد. از چنین مجوزهایی می‌توان برای رفع ممنوعیت ورود ناشی از دلایل کیفری، پزشکی یا امنیتی استفاده کرد.

سوابق حرفه‌ای تاج نشان‌دهنده ارتباط عمیق او با ساختارهای سیاسی و نظامی ایران است و مرز میان نهادهای امنیتی و مدیریت ورزشی در این کشور را کمرنگ می‌کند.

او فعالیت امنیتی خود را پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز کرد و در مقطعی به‌عنوان فرمانده اطلاعات سپاه در اصفهان فعالیت داشت. این سابقه، زمینه را برای ورود او به سمت‌های مدیریتی در حوزه صنعت و ورزش فراهم کرد و از جمله از طریق ارتباط با چهره‌های بانفوذ سیاسی و صنعتی در شرکت‌های بزرگ فولاد مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن مسئولیت داشت.

تحلیلگران با اشاره به داده‌های موجود می‌گویند نفوذ سپاه پاسداران در بخش‌های مختلف فوتبال ایران گسترده است و بخش‌هایی از ساختار مالی و سازمانی این صنعت با نهادهای مرتبط با دستگاه امنیتی پیوند دارد؛ موضوعی که جایگاه تاج در این ساختار را برجسته‌تر می‌کند.

پرسش‌ها درباره ورود به کانادا

کانادا ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داد. بر اساس قوانین کانادا، این اقدام امکان مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با سپاه را فراهم می‌کند و می‌تواند بر پذیرش افراد دارای برخی ارتباطات با این نهاد در کانادا و یا سفر آن‌ها به این کشور تاثیر بگذارد.

به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، تاج قرار است سه‌شنبه وارد تورنتو شود و دو روز بعد در ۱۰ اردیبهشت برای شرکت در کنگره فیفا به ونکوور سفر کند.

ونکوور میزبان هفتادوششمین کنگره فیفا خواهد بود؛ رویدادی که نمایندگان ۲۱۱ فدراسیون عضو این نهاد جهانی فوتبال را پیش از جام جهانی به کانادا می‌آورد.

ایران‌اینترنشنال درباره این‌که چگونه تاج با این سوابق که بر اساس قوانین کانادا باید مانع ورود او شود، می‌تواند به این کشور سفر کند، با نهادهای امنیت عمومی کانادا، اداره مهاجرت و شهروندی و وزارت امور جهانی این کشور تماس گرفته است اما هنوز پاسخی از سوی این مراجع دریافت نکرده است.

ایران‌اینترنشنال همچنین از فیفا و فدراسیون فوتبال کانادا درباره حضور تاج در این رویداد پرسش شده است. فدراسیون فوتبال کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد برگزاری کنگره فیفا در ونکوور و «تصمیم‌گیری درباره میهمانان آن» بر عهده فیفاست و تاکید کرد که این رویداد «متعلق به فوتبال کانادا نیست» و این نهاد صرفا به‌عنوان عضو در آن مشارکت دارد. این فدراسیون در پاسخ خود افزوده که پرسش‌ها را به فیفا ارجاع داده است.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که ابهام‌های گسترده‌تری درباره حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ وجود دارد. از زمان آغاز جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند سال گذشته، پرسش‌هایی درباره حضور تیم ایران در این رقابت‌ها مطرح شده است؛ در حالی که تمام بازی‌های مرحله گروهی ایران قرار است در ایالات متحده برگزار شود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، میان بازیکنان ایران و همراهان آنها تفاوت قائل شده و گفته است تیم ملی ایران اجازه حضور خواهد داشت، اما به افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط دارند، اجازه ورود داده نخواهد شد.

او تاکید کرد که ایالات متحده به ایران نگفته است که نمی‌تواند در مسابقات شرکت کند و نگرانی اصلی مربوط به افراد همراه تیم است، نه بازیکنان.

سفر تاج به کانادا عملا آزمونی اولیه برای نحوه اجرای سیاست‌های متفاوت کشورهای میزبان جام جهانی در قبال آن دسته از مقام‌های جمهوری‌اسلامی است که با ساختارهای امنیتی ایران ارتباط دارند.