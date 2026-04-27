فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران، به مذاکرات اخیر تهران و واشینگتن اشاره کرد و دونالد ترامپ را «فریبکار» خواند.

مالکی گفت: «هیچ کدام از طرفین به نقطه مشترکی درباره موضوعات مذاکرات نزدیک هم نشده‌اند... ما در گذشته چندبار مذاکره را امتحان کردیم، پای میز مذاکره نشستیم و نهایتا متوجه شدیم که مذاکرات یک تله است و آنها به کشور ما حمله کردند.»

او افزود جمهوری اسلامی با توجه به «توفیقات» در جنگ اخیر، «دست برتر را دارد» و در این شرایط، «نه آتش‌بس برای ما معنا و مفهوم دارد، نه مذاکره».

مالکی ادامه داد: «حمله پیش‌دستانه هم شرایط خاص خود را دارد که هر وقت نیاز باشد، انجام می‌‌دهیم.»