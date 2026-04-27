تجمع اعتراضی ایرانیان در کلگری کانادا
در کلگری کانادا، جمعی از ایرانیان با برگزاری تجمعی اعتراضی، حمایت خود را از مطالبات مردم ایران اعلام کردند.
سپیدار ولیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید با واکنش رهبران در آسیا و اقیانوسیه همراه شد.
مقامهای کشورهای این منطقه با ابراز نگرانی از وقوع چنین حادثهای، بر ضرورت مقابله قاطع با خشونت مسلحانه و تقویت تدابیر امنیتی تاکید کردند.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، در این رابطه توضیح میدهد.
در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی مردم ایران، گروهی از ایرانیان مقیم لسآنجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها از دولت آمریکا خواستند از ادامه مذاکرات با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی صرفنظر کند.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران، به مذاکرات اخیر تهران و واشینگتن اشاره کرد و دونالد ترامپ را «فریبکار» خواند.
مالکی گفت: «هیچ کدام از طرفین به نقطه مشترکی درباره موضوعات مذاکرات نزدیک هم نشدهاند... ما در گذشته چندبار مذاکره را امتحان کردیم، پای میز مذاکره نشستیم و نهایتا متوجه شدیم که مذاکرات یک تله است و آنها به کشور ما حمله کردند.»
او افزود جمهوری اسلامی با توجه به «توفیقات» در جنگ اخیر، «دست برتر را دارد» و در این شرایط، «نه آتشبس برای ما معنا و مفهوم دارد، نه مذاکره».
مالکی ادامه داد: «حمله پیشدستانه هم شرایط خاص خود را دارد که هر وقت نیاز باشد، انجام میدهیم.»
حمله مسلحانه شامگاه شنبه به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید موجی از واکنشها را در پی داشته است.
کمیته مجلس نمایندگان آمریکا خواستار برگزاری جلسه توجیهی و ارائه توضیحات از سوی سرویس مخفی شد.
آژیر هشدار حمله راکتی و پهپادی در مناطق شمالی اسرائیل به صدا درآمد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد پهپاد پرتابشده از لبنان سقوط کرده است.
با تشدید تنشها میان حزبالله و اسرائیل، چشمانداز آتشبس در هالهای از ابهام قرار گرفته است.