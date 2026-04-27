سنتکام: ۳۸ کشتی مجبور به تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر ایران شدند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی به ۳۸ کشتی دستور دادهاند مسیر خود را تغییر دهند یا به بنادر ایران بازگردند.
سنتکام همچنین با انتشار تصویری از یک ملوان آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او در حال نظارت بر یک کشتی تجاری است؛ در شرایطی که نیروهای آمریکایی همچنان محاصره بنادر ایران را ادامه داده و مانع ورود و خروج کشتیها میشوند.
در حالی که مذاکرات برای پایان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا به بنبست رسیده، دونالد ترامپ از تهران خواست برای گفتوگو «تماس بگیرد»، اما حکومت ایران رفع محاصره دریایی را پیششرط آغاز مذاکرات اعلام کرده است.
به گزارش رویترز، با گذشت حدود دو ماه از آغاز جنگ میان حکومت ایران و ایالات متحده، تلاشها برای دستیابی به توافق صلح همچنان با بنبست مواجه است و اختلافات میان دو طرف نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی حوزهها تشدید شده است.
ترامپ یکشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد [حکومت] ایران در صورت تمایل به مذاکره میتواند مستقیماً با واشینگتن تماس بگیرد. او گفت: «اگر میخواهند صحبت کنند، میتوانند نزد ما بیایند یا تماس بگیرند… آنها میدانند چه چیزی باید در توافق باشد؛ بسیار ساده است: نباید سلاح هستهای داشته باشند.»
به گزارش رویترز، این اظهارات در حالی مطرح شد که تهران تاکید کرده پیش از هرگونه مذاکره، ایالات متحده باید موانع موجود، از جمله محاصره دریایی بنادر ایران، را برطرف کند.
بنبست مذاکرات و تاثیر بر بازارها امیدها برای احیای روند دیپلماتیک پس از آن کاهش یافت که ترامپ سفر نمایندگان خود به اسلامآباد را لغو کرد. همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، پس از رفتوآمد میان پاکستان و عمان بهعنوان میانجی، راهی روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین دیدار کند.
در پی توقف مذاکرات، بازارهای جهانی واکنش نشان دادند: قیمت نفت افزایش یافت، دلار تقویت شد و شاخصهای آتی سهام آمریکا کاهش پیدا کرد؛ در حالی که تردد کشتیها در خلیج فارس همچنان مختل باقی مانده است.
جنگی بدون توافق، آتشبسی شکننده با وجود اعلام آتشبس، هنوز توافقی برای پایان جنگی که از ۹ اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع حکومت ایران آغاز شد، حاصل نشده است. این درگیریها هزاران کشته بر جای گذاشته و با افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کرده و چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را تضعیف کرده است.
اهرم هرمز و فشارهای داخلی بر ترامپ در شرایطی که به نوشته رویترز محبوبیت ترامپ کاهش یافته، او با فشار داخلی برای پایان دادن به جنگ مواجه است. در مقابل، ایران با وجود آسیبهای نظامی، از موقعیت ژئوپلیتیک خود بهره گرفته و با محدود کردن عبور و مرور در تنگه هرمز- مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت جهان - بهعنوان اهرم فشار استفاده میکند.
در همین حال، ایالات متحده نیز با اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران، تلاش کرده صادرات نفت این کشور را محدود کند.
دیپلماسی منطقهای و نقش میانجیها گزارش رویترز میافزاید که عراقچی در دیدار با هیثم بن طارق، سلطان عمان، درباره امنیت تنگه هرمز و ایجاد سازوکار امنیتی منطقهای بدون مداخله خارجی گفتوگو کرده است. او تاکید کرده هدف این مذاکرات «تضمین عبور امن کشتیها به نفع کشورهای منطقه و جهان» است.
همزمان، در گفتوگو با مقامهای پاکستانی، موضوعاتی از جمله ایجاد رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز، دریافت غرامت، تضمین عدم تکرار حملات نظامی و رفع محاصره دریایی مطرح شده است.
اختلافات فراتر از پرونده هستهای اختلافات میان واشینگتن و تهران به موضوع هستهای محدود نمیشود. ترامپ خواستار محدود شدن حمایت حکومت ایران از گروههایی مانند حزبالله و حماس و مهار برنامه موشکی این کشور است، در حالی که جمهوری اسلامی رفع تحریمها و پایان حملات اسرائیل را مطالبه میکند.
مذاکرات پیشین در اسلامآباد میان هیات آمریکایی به ریاست جیدی ونس و هیات ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف بدون دستیابی به توافق پایان یافت.
ادامه بیثباتی در منطقه در همین حال، به نوشته رویترز جنگ به بیثباتی بیشتر در خاورمیانه دامن زده است. حکومت ایران حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام داده و درگیری میان اسرائیل و حزبالله در لبنان نیز تشدید شده است.
بر اساس گزارشها، حملات اسرائیل در لبنان در روز یکشنبه دستکم ۱۴ کشته و ۳۷ زخمی برجای گذاشته و ارتش اسرائیل به ساکنان چندین شهر هشدار داده مناطق خود را ترک کنند.
گزارش رویترز نشان میدهد که با وجود تلاشهای دیپلماتیک، شکافهای عمیق میان حکومت ایران و آمریکا همچنان پابرجاست و در غیاب توافقی جامع، آتشبس شکننده کنونی میتواند هر لحظه با خطر فروپاشی مواجه شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت در حالی که اهداف اعلامشده اسرائیل در جنگ با حکومت ایران و متحدانش محقق نشده، نارضایتی عمومی از عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو افزایش یافته و میتواند بر انتخابات پیشرو تاثیر بگذارد.
به گزارش آسوشیتدپرس، جنگهای اخیر اسرائیل با حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن، از جمله حزبالله و حماس، برخلاف اهداف اعلامشده پیش نرفته و این موضوع جایگاه سیاسی نتانیاهو را در آستانه انتخابات متزلزل کرده است.
در آغاز کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اوایل اسفند ماه، نتانیاهو هدف این عملیات را تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، نابودی برنامههای هستهای و موشکی و فراهمسازی شرایط برای تغییر حکومت عنوان کرده بود. با این حال، اگر چه توان نظامی حکومت ایران آسیب دیده، این حکومت همچنان تهدیدی برای منطقه و مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز محسوب میشود و سایر اهداف اعلامشده نیز تا زمان اعلام آتشبس در اواخر فروردین محقق نشده است. متن کامل را اینجا بخوانید .
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با برنامه «۶۰دقیقه» شبکه سیبیاس، مهاجم به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را «فردی بسیار بیمار» توصیف کرد و گفت او یک مسیحی معتقد بوده که بعدها دیدگاهش تغییر کرده است.
ترامپ افزود: «من نگران نبودم. ما در یک دنیای دیوانه زندگی میکنیم.»
او گفت هنگام انتقال از سالن میخواسته ببیند چه رخ میدهد و به همین دلیل کار را برای ماموران سرویس مخفی آسان نکرده است. به گفته او، قصد داشته به داخل سالن بازگردد و تلاش کرده ماموران را قانع کند که ضیافت ادامه یابد.
رییسجمهوری آمریکا درباره ملانیا ترامپ گفت هر کسی در آن موقعیت ممکن است بترسد و افزود همسرش از اتفاق رخداده ناراحت به نظر میرسید اما بسیار شجاعانه و با مهارت عمل کرده است.
ترامپ همچنین اتهامهای مطرحشده علیه خود را رد کرد و در پاسخ به پرسشی درباره خشونت سیاسی، دموکراتها و رسانهها را به «نفرتپراکنی» متهم کرد و آن را برای کشور خطرناک دانست. او تاکید کرد سیاستهای سختگیرانه مرزی دولتش ادامه دارد و گفت طی ۹ ماه گذشته هیچ فردی از مرز جنوبی به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده نشده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با برنامه «۶۰دقیقه» شبکه خبری سیبیاس، مرد مهاجم به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را «فردی بسیار بیمار» دانست که «یک مسیحی معتقد بود و سپس ضدمسیحی شد و تغییرات زیادی در او رخ داد.»
او در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نگران شده بود، گفت: نگران نبودم. من زندگی را درک میکنم. ما در یک دنیای دیوانه زندگی میکنیم.»
ترامپ در مورد واکنش همسرش، ملانیا ترامپ، و اینکه آیا او ترسیده بود، گفت: «خب، نمیخواهم بگویم، و مردم دوست ندارند گفته شود که ترسیدهاند. اما مطمئناً، منظورم این است که چه کسی وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرید، نمیترسد؟ فکر میکنم در آن زمان او از قبل فهمیده بود که آن صحنه بیشتر شبیه یک گلوله است تا افتادن یک سینی.»
ترامپ اضافه کرد: «او از اتفاقی که افتاده بود، خیلی ناراحت به نظر میرسید.»
خبرنگار از ترامپ در مورد آشفته بودن اوضاع در لحظهای که ماموران او را به بیرون از سالن میبردند، پرسید. ترامپ پاسخ داد: «اتفاقی که افتاد... کمی به خاطر من بود. میخواستم ببینم چه اتفاقی دارد میافتد، و کار را برای آنها آنقدر هم آسان نمیکردم. میخواستم ببینم چه خبر است. و تا آن زمان کم کم متوجه شدیم که شاید مشکل بدی است، نوع دیگری از مشکل، بد. و متفاوت از صدای معمولی یک سالن رقص که همیشه میشنوید. و... من توسط افراد فوقالعادهای احاطه شده بودم. و احتمالاً آنها را وادار کردم که کمی آهستهتر عمل کنند.»
او اشاره کرد که قصد بازگشت به داخل سالن را داشت.
ترامپ در مورد مهاجم، کول توماس آلن، گفت: سرعت او واقعاً باورنکردنی بود... میگویند او ۴۵ یارد دوید» و سپس دستگیر شد.
او به این پرسش که آیا فکر میکنید این رویداد، رابطهاش با مطبوعات را تغییر خواهد داد، پاسخ داد: «به هر دلیل، ما در مورد بسیاری از موضوعات اختلاف نظر داریم. ما - ما در مورد جرم صحبت میکنیم. من در مورد جرم بسیار قوی هستم - به نظر میرسد مطبوعات اینطور نیستند. مسئله خیلی مربوط به مطبوعات نیست، بلکه مطبوعات به علاوه دموکراتها هستند زیرا آنها تقریباً یکی هستند. این، دیوانهوارترین چیز است. من قویترین مرزی را که تا به حال در کشور داشتهایم، دارم، همانطور که میدانید، ۹ ماه است که هیچ انسانی از طریق مرز جنوبی ما وارد کشور ما نشده است. ما مرز بسیار محکمی داریم.»
ترامپ همچنین در واکنش به بیانیه مهاجم که او را فردی کودکآزار و متجاوز نامیده بود، گفت: «من متجاوز نیستم. من به کسی تجاوز نکردم. من پدوفیل نیستم... اون مریض است.»
رییسجمهوری آمریکا به این پرسش که خشونت سیاسی، بسیاری را در ایالات متحده تحت تاثیر قرار داده است، و او به عنوان رییسجمهور چه اقدامی میتواند انجام دهد، پاسخ داد: «مردم ترور میشوند. مردم زخمی میشوند. مردم آسیب میبینند. و من مطمئن نیستم که اکنون بیشتر از گذشته باشد. من فکر میکنم که نفرتپراکنی دموکراتها بسیار بیشتر از گذشته است - بسیار خطرناک است. من واقعاً فکر میکنم که برای کشور بسیار خطرناک است.»
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، از رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت تهدید به استفاده از نیروی نظامی و تحریمها، نشاندهنده «باجگیری، اولتیماتوم و ضربالاجل» است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده عادت دارد مذاکرات را از موضع قدرت انجام دهد و تهدید به استفاده از نیروی نظامی یا تشدید تحریمها کند.»
اولیانوف افزود: «آشکار است که این طرح در مورد ایران کارساز نیست.»
وی «بهترین راه پیش رو» برای ایالات متحده در شرایط فعلی را «کنار گذاشتن مواضع خود «شبیه باجگیری، اولتیماتوم و ضربالاجل هستند»، دانست.