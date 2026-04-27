محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی و عضو حزب کارگزاران سازندگی، اعلام کرد جمهوری اسلامی در مذاکرات، دو کارت راهبردی «اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد» و «مدیریت ایران بر تنگه هرمز» را در اختیار دارد.
او گفت حکومت ایران باید از این دو اهرم برای دستیابی به «صلح پایدار» و پایان دادن به تحریمها بهره ببرد.
هاشمی افزود: «اگر ایران این فرض را در نظر بگیرد که ارادهای برای تولید بمب هستهای ندارد، از سوی دیگر غنیسازی صنعتی هم از منظر اقتصادی گران است و ایران حتی سوخت نیروگاه بوشهر را از روسیه میخرد، بنابراین معادلات تازهای در این خصوص شکل میگیرد.»
او ادامه داد: «معتقدم برای دستیابی به حداکثر امتیازات، ایران باید با نهایت واقعبینی به بحث مذاکرات نگاه کند.»