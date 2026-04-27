روزنامه واشینگتن‌پست نوشت رویکرد تهاجمی دونالد ترامپ در «جنگ ایران» و سیاست داخلی، اگرچه با جسارت همراه بوده، اما به دلیل نبود مدیریت ریسک، نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته و حتی هزینه‌های سیاسی برای او ایجاد کرده است.

جیسون ویلیک، ستون‌نویس واشینگتن‌پست، در یادداشتی که یکشنبه ششم اردیبهشت منتشر شد نوشت، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ در برخی تصمیمات کلیدی، از جمله ورود به جنگ با حکومت ایران و تلاش برای بازطراحی حوزه‌های انتخاباتی، رویکردی پرریسک و شتاب‌زده در پیش گرفته که با توصیه‌های کلاسیک نیکولو ماکیاولی تفاوت دارد.

نویسنده در ابتدای یادداشت خود نوشته ممکن است نیکولو ماکیاولی را زیاد نخوانده باشد، اما ترامپ به‌وضوح با توصیه این فیلسوف قرن شانزدهم موافق است که یک سیاستمدار اگر بخواهد قدرت را حفظ کند، بهتر است «جسور باشد تا محتاط».

این تحلیل می‌نویسد ترامپ، که به باور تحلیلگران به اصل «جسور بودن» ماکیاولی پایبند است، در سال گذشته با فشار بر قانون‌گذاران تگزاس برای تغییر نقشه‌های انتخاباتی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای تلاش کرد کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره را حفظ کند. هم‌زمان، در سیاست خارجی نیز با اقدام نظامی علیه حکومت ایران، وارد مسیری شد که با ابهام‌های قابل‌توجه همراه بود.

با این حال، به نوشته واشینگتن‌پست، هر دو اقدام تاکنون نتایج مطلوبی نداشته‌اند. دموکرات‌ها با اقدامات متقابل در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا و ویرجینیا به تلاش‌های جمهوری‌خواهان پاسخ داده‌اند و این روند می‌تواند حتی به کاهش کرسی‌های این حزب در مجلس نمایندگان منجر شود.