اژهای در واکنش به موج انتقادها دستور داد نحوه فروش «اینترنت پرو» بررسی شود
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادات گسترده از فروش «اینترنت پرو» یا «خطهای سفید»، دستور پیگیری صادر کرد.
او از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی خواست روند اختصاص این خطوط را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود که آیا تخلفی در آن صورت گرفته است یا خیر.
او اذعان کرد بر اساس برخی گزارشها، این خطوط به افرادی خارج از گروههای مشخص اختصاص یافته و در ازای آن مبالغی چند ده میلیون تومانی دریافت شده است.