نخست‌وزیران ژاپن، استرالیا و نیوزلند به صورت جداگانه، به تیراندازی در ضیافت شام خبرنگاران با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت آمریکا واکنش نشان دادند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا ضمن قدردانی از عملکرد سرویس مخفی آمریکا، از سلامت ترامپ و سایر حضار ابراز خوشنودی کرد.

سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن با هلوناک توصیف کردن تیراندازی، از سلامت رئیس‌جمهور آمریکا ابراز خوشنودی کرد و گفت: «خشونت نباید در هیچ‌جای جهان تحمل شود.»

کریستوفر لوکسون، نخست‌وزیر نیوزلند در واکنشی مشابه، با ابراز خوشنودی از سلامت حاضران و قدردانی از عملکرد سرویس مخفی آمریکا گفت: «خشونت جایی در دموکراسی‌های ما ندارد.»