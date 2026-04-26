دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا به فاکس نیوز اعلام کرد: «فکر می‌کنم جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان خواهد رسید و ما پیروز خواهیم شد.»

او درباره احتمال تداوم مذاکرات با جمهوری اسلامی افزود: «اگر بخواهند صحبت کنند، می‌توانند نزد ما بیایند، یا می‌توانند با ما تماس بگیرند. می‌دانید، تلفن وجود دارد. ما خطوط امن و خوبی داریم.»

ترامپ گفت: «برخی از افرادی که اکنون در مورد ایران با آن‌ها سر و کار داریم بسیار منطقی هستند، برخی دیگر این‌طور نیستند.»

او تاکید کرد: «امیدوارم ایران عاقلانه عمل کند.»