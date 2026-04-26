دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، گفت مقام‌ها معتقدند فرد مظنون در حادثه تیراندازی به تنهایی عمل کرده است.

او در توصیف آنچه هنگام شلیک گلوله از ذهنش گذشت، گفت ابتدا تصور کرده صدای افتادن یک سینی را شنیده و این صدا «بسیار دور» به نظر می‌رسیده است. با این حال، به گفته ترامپ، بانوی اول «کاملاً آگاه» بوده که تیراندازی رخ داده است.

ترامپ با اشاره به واکنش همسرش گفت او به وی گفته است «این صدای بدی است» و افزود: «فکر می‌کنم او فوراً فهمید چه اتفاقی افتاده است.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت انگیزه تیرانداز هنوز مشخص نیست، اما افزود «او مردی بود که وقتی روی زمین افتاد، بسیار شرور به نظر می‌رسید.»

ترامپ در ادامه به خبرنگاری دیگر گفت درباره ترورهای سیاسی مطالعه کرده و افزود: «تاثیرگذارترین افراد، کسانی که بیشترین کار را انجام می‌دهند، همان‌هایی هستند که هدف قرار می‌گیرند.» او با اشاره به نام‌هایی چون آبراهام لینکلن، گفت افرادی که هدف سوءقصد قرار گرفته‌اند، اغلب چهره‌های بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.