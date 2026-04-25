در حالی که قرار بود استیو ویتکاف و جرد کوشنر، دو مذاکرهکننده ارشد آمریکا صبح شنبه از واشینگتن راهی اسلامآباد شوند، تایمز اسرائیل گزارش داد که این دو تا ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در فلوریدا بودند و راهی پاکستان نشده بودند.
این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که شامگاه جمعه وارد اسلامآباد شده بود، شنبه پاکستان را ترک کرد.
کاخ سفید دیروز اعلام کرده بود که تهران تماس گرفته و تمایل خود را برای دیدار حضوری به منظور بررسی آخرین پیشنهادش درباره یک آتشبس دائمی ابراز کرده است.
تایمز اسرائیل نوشت که در شرایط کنونی به نظر نمیرسد هیچیک از طرفین برای تحقق این دیدار فوریتی داشته باشند.
این رسانه اسرائیل افزود اینکه کوشنر و ویتکوف هنوز از واشینگتن حرکت نکردهاند، میتواند نشانهای باشد از اینکه دیدارهای عراقچی با رهبران پاکستان به پیشرفتی در جهت دستیابی به توافق با ایالات متحده منجر نشده است.
یک منبع آگاه به تایمز اسرائیل گفت ممکن است عراقچی پس از پایان سفرهایش به عمان و روسیه، اوایل هفته آینده برای دیدار با ویتکاف و کوشنر به پاکستان بازگردد.