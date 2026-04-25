ارتش اسرائیل به مواضع حزبالله در جنوب لبنان حمله کرد
ارتش اسرائیل شنبه اعلام کرد که ساعتی پیش ساختمانهایی را که توسط حزبالله، از جمله یگان «رضوان»، برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار میگرفت و همچنین یک انبار مورد استفاده برای نگهداری تسلیحات را در جنوب خط دفاعی مقدم هدف قرار داد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده: «این ساختمانها بهمنظور رفع تهدید علیه نیروهای ارتش اسرائیل و شهروندان این کشور هدف قرار گرفتند؛ اقدامی که در پی استفاده حزبالله از این اماکن برای پیشبرد طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل و این کشور انجام شده است.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد که بهطور قاطع به مقابله با تهدیدهای متوجه شهروندان این کشور و نیروهایش ادامه خواهد داد و مطابق با دستورالعملهای مقامات سیاسی عمل میکند.