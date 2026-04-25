انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، گفت که جمهوری اسلامی پس از حملات موشکی و پهپادی گسترده به کشورهای عربی خلیج فارس، آشکارا به «تهدید بلندمدت» منطقه تبدیل شده است.

او در سخنرانی ویدیویی خود در کنفرانس سیاست جهانی در شانتیلی در فرانسه سخن می‌گفت، افزود: «اکنون برای منطقه، برای امارات متحده عربی و سایر کشورها کاملاً روشن شده است که ایران تهدیدی بلندمدت است.»

قرقاش گفت که ایران حدود ۲۸۰۰ موشک و پهپاد به امارات متحده عربی شلیک کرده است که تقریباً ۸۹ درصد آن‌ها «غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی انرژی» را هدف قرار دادند.

او هشدار داد که بازسازی اعتماد به تهران پس از چنین حملاتی «سال‌ها و قرن‌ها» طول خواهد کشید.