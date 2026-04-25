حکومت ایران در پی افزایش فشارهای ناشی از محاصره دریایی آمریکا، اقداماتی اضطراری برای ذخیرهسازی مازاد نفت خود آغاز کرده است؛ تحولاتی که به گفته منابع تحلیلی میتواند مهمترین پایانه صادراتی این کشور در جزیره خارک را به آستانه بحران برساند.
به گزارش گلفنیوز، تهران یک نفتکش ۳۰ ساله به نام «ناشا» را که سالها از رده خارج شده بود، دوباره به خدمت گرفته تا از آن بهعنوان مخزن شناور برای ذخیره نفت خام استفاده کند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ظرفیت ذخیرهسازی زمینی در خارک - که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آن انجام میشود - بهسرعت در حال پر شدن است. دادههای TankerTrackers.com نشان میدهد این نفتکش در مسیر پایانه اصلی صادرات نفت ایران قرار دارد.
تحلیلگران به گلفنیوز گفتهاند با توجه به جریان ورودی حدود یک میلیون بشکه نفت در روز، ظرفیت باقیمانده ذخیرهسازی در خارک ممکن است طی ۱۲ تا ۱۳ روز آینده بهطور کامل تکمیل شود؛ وضعیتی که میتواند به ازدحام در این مرکز حیاتی و در نهایت به یک بحران اقتصادی در سطح ملی منجر شود.
این تحولات همزمان با تشدید اقدامات نظامی و نظارتی آمریکا در منطقه رخ میدهد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرده [حکومت] ایران هنوز «پنجرهای» برای مذاکره دارد، اما تاکید کرده «زمان به نفع تهران نیست»؛ بهویژه در شرایطی که محاصره دریایی، تمام کشتیهای مرتبط با بنادر ایران را هدف قرار داده است.
در همین چارچوب، نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر یک نفتکش تحت تحریم با پرچم ایران را که به مقصد سنگاپور در حرکت بود، توقیف کردهاند. همچنین به گفته منابع کشتیرانی و امنیتی آمریکا، دستکم سه کشتی بزرگ دیگر ایران نیز در آبهای نزدیک هند، مالزی و سریلانکا رهگیری شدهاند.
آمریکا همچنین حضور نظامی خود را در خاورمیانه افزایش داده و ناو هواپیمابر یواساس جورج اچدابلیو بوش را به منطقه اعزام کرده است؛ اقدامی که میتواند محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز را بهطور قابل توجهی تقویت کند.
در مقابل، حکومت ایران نیز واکنشهایی نشان داده است. گزارشها حاکی است که نیروهای ایرانی به سوی سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز تیراندازی کرده و دو کشتی را که در حال خروج از خلیج فارس بودند، توقیف کردهاند. به نوشته نیویورکپست این نخستین موارد توقیف از زمان آغاز درگیریها بود.
در حوزه دیپلماتیک، منابع اعلام کردهاند مقامات ارشد حکومت ایران قرار است برای گفتوگو به پاکستان سفر کنند، هرچند احتمال میرود این مذاکرات صرفاً در سطح دوجانبه میان تهران و اسلامآباد برگزار شود.
در همین حال، دونالد ترامپ هشدار داده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، ایالات متحده ممکن است عملیات نظامی خود را گسترش داده و «۲۵ درصد باقیمانده اهداف» را هدف قرار دهد؛ تهدیدی که نشاندهنده تداوم تنشها و چشمانداز نامشخص برای کاهش بحران است.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیهای با اشاره به «وضعیت نگرانکننده» زندانیان، از «شکنجه، نبود رسیدگی درمانی و نقض حقوق اولیه زندانیان از جمله بازداشتشدگان خیزش دی ماه ۱۴۰۴» خبر دادند.
آنها نسبت به وضعیت زندانیان در این زندان هشدار دادند و از جامعه جهانی خواستند صدای آنان را بشنود.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به وضعیت زندانیانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند، اعلام کردند: «برخی از زندانیان که در پی اعتراضات و با جراحاتی همچون شکستگی دست و پا و یا اصابت گلوله بازداشت شدند، تاکنون از هرگونه خدمات درمانی محروم ماندهاند.»
در این بیانیه همچنین به برخوردهای خشونتآمیز در داخل زندان اشاره شده و آمده است: «رئیس زندان با باز گذاشتن دست مأموران، شرایطی را ایجاد کرده که افسران نگهبان و نیروهای حفاظت با بدترین شکل ممکن با زندانیان برخورد میکنند و با باتون آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدهند.»
بهگفته زندانیان، مواردی از شکنجه نیز گزارش شده و از افرادی چون مهدی محمدی و خشایار علوی بهعنوان قربانیان این برخوردها نام برده شده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین به نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی اشاره و تأکید کردند: «بر اساس قوانین، باید اصل تفکیک جرائم میان زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم خشن رعایت شود، اما این اصل اجرا نشده و حقوق اولیه زندانیان سیاسی، از جمله مفاد آییننامه سازمان زندانها، نادیده گرفته شده است.»
آنها در ادامه با اشاره به سابقه جانباختن برخی زندانیان در نتیجه این شرایط، نسبت به تداوم این وضعیت هشدار دادهاند.
این زندانیان سیاسی از تمامی افرادی که صدای آنان را بازتاب میدهند، قدردانی کردند و همچنین با خانوادههای دادخواه، بهویژه خانوادههایی که بهتازگی عزیزانشان اعدام شدهاند، ابراز همدردی کردند.
این بیانیه از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله علیاکبر رز، مسعود وظیفه، محسن حاجمحمدی، محمد آزاد، مسلم چراغی و مهدی یزدان امضا شده است.